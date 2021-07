Tre alunni in alternanza scuola lavoro presso il secondo reggimento alpini di Cuneo

Sulla base delle comunicazioni di adesione al progetto alternanza scuola - lavoro, ricevute dall’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio Donadio” di Cuneo (Indirizzo Alberghiero di Dronero) e dell’Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli” di Cuneo, presso la caserma “S. Ten. Ignazio Vian”, sede del 2° reggimento, nel periodo 19 – 31 luglio, tre alunni, appartenenti ai citati Istituti scolastici, inizieranno un percorso di competenze trasversali per l’orientamento professionale.



L’attività, condotta nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID – 19, sarà seguita da tutor interni al reggimento e specialisti nel settore del vettovagliamento e amministrativo.



Una stretta sinergia tra istituzioni scolastiche e l’Esercito Italiano, che conferma la percezione positiva della Forza Armata, contraddistinta da estrema professionalità e altissimi valori, le cui competenze e abilità, fondamentali per la condotta di operazioni possono essere condivise con i cittadini.