Calcio, Serie D: Gabriele Quitadamo torna al Bra, rinforzo di spessore per Floris

L' A.C. Bra annuncia ufficialmente il ritorno di Gabriele Quitadamo, pedina fondamentale per il reparto difensivo, nato a Torino nel 1994.

Aveva già indossato i colori del Bra dal dicembre 2018 a giugno 2019 (in D). Da luglio 2019 a febbraio 2021, ha militato nell'FC Messina (in D).

La sua carriera vanta: il Settore Giovanile nella Juve, poi 6 mesi con il Cuneo e 6 mesi con la Primavera del Toro. Fa il ritorno al Cuneo (tra Serie D e professionismo) per 4 anni, poi passa alla Colligiana (Serie D toscana), milita nel Borgosesia (D) e, nella sua recente esperienza (da febbraio a giugno 2021) in D con il Città di Varese.

Il DG braidese, Pietro Sartori: "Ci siamo di nuovo assicurati le prestazioni sportive di Gabriele. Colgo l'occasione, a nome della società, per ringraziare l'agente Marco Chiofalo che è stato fondamentale per il trasferimento in maglia giallorossa. Lo abbiamo voluto fortemente ed era in cima alla lista assieme a bomber Alfiero, per costruire una rosa competitiva a disposizione dell'allenatore Roberto Floris".