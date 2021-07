Bene Vagienna: rinnovata la Bandiera Arancione del Touring Club

Al Comune di Bene Vagienna è stata rinnovata la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano fino al 31 dicembre 2023.

La comunicazione del risultato è avvenuta il 14 luglio u.s., all’interno dell’evento nazionale di assegnazione delle Bandiere Arancioni per il prossimo triennio, organizzato in modalità on-line dal Touring.

Il rinnovo della certificazione è motivo di orgoglio per il nostro bel Paese: la Bandiera Arancione è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal T.C.I. a quei piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza.

Nell’ottica della valorizzazione della realtà benese questa iniziativa è molto importante, perchè volta a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, dove la tutela del territorio e del patrimonio è connessa all’autenticità dell’esperienza di viaggio. Infatti la Bandiera Arancione, oltre che marchio di qualità turistico-ambientale, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, e viene assegnata a quei borghi che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista anche un’accoglienza di qualità.

