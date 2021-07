Grande tour tra affreschi e rocche, le meraviglie del Roero

L'arte dei Frescanti si arricchisce sempre più con nuovi appuntamenti ad ingresso gratuito (open day) coinvolgendo man mano tutti gli affascinanti beni artistici del territorio del Roero.



In un grande tour che darà la possibilità di scoprire antichi e celati affreschi ed esplorare nuovi percorsi immersi nella natura, il progetto Frescanti, presenta domenica 18 luglio le meraviglie appartenenti ai comuni di: Monticello d'Alba e Vezza; Santa Vittoria d'Alba e Sommariva Perno. In questi ultimi i beni artistici saranno visitabili con l'iscrizione all'App Chiese a Porte Aperte.



- Apertura straordinaria della Cappella Cimiteriale di San Ponzio a Monticello d'Alba

-. Al suo interno si possono ammirare gli affreschi più antichi del Roero con orario (15-18.30).



- Confraternita di San Francesco d'Assisi a Santa Vittoria d'Alba - il ciclo di affreschi più ampio del Roero. (La visita in autonomia è possibile tramite la prenotazione alla App Chiese a Porte Aperte).



- Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno - la straordinaria bellezza delle Rocche, immersi un panorama eccezionale. (La visita in autonomia è possibile tramite la prenotazione alla App Chiese a Porte Aperte).



- Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d'Alba (10,30-18,30) - l’affresco più celato e curioso del Roero sul sentiero del Tasso.



A corollare gli appuntamenti artistici sarà la musica con il concerto "Revoltune - in the spirit of Grunge" che si terrà a Guarene alle ore 21 (in caso di maltempo nella chiesa della SS Annunziata). I musicisti protagonisti: Filippo Cosentino (chitarra, piano, live electronics), Giuseppe Di Filippo (sassofono). Per tutti i concerti è nessaria la prenotazione scrivendo a dragonstudiopromotion@gmail.com oppure su WhatsApp al numero 334.7867028.



“Sentieri dei Frescanti è in continua evoluzione, consolidandosi sempre più come un punto di riferimento per la cultura e il turismo. Quest’anno - spiega Silvana Pellerino, architetto e promotrice del progetto - possiamo di nuovo contare sull’importante contribuito dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero a cui và il nostro più sincero ringraziamento. A causa del maltempo, che purtroppo ha causato danni enormi all’agricoltura, gli eventi in programma a Castellinaldo d’Alba sono stati spostati a settembre”.