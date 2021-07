La nevicata di luglio al cospetto del Re di Pietra (FOTO)

Mentre sulla Valle Po, come su buona parte della Granda, si abbatteva pioggia e, in alcuni casi, grandine, le precipitazioni di martedì 13 luglio, in quota, si sono trasformate in… neve!

Il calo delle temperature, in particolar modo l’aria fredda in quota, ha portato con sé un progressivo abbassamento della quota neve, già a partire dal pomeriggio del 13 luglio, giunta sotto i 3000 metri.

Risultato: all’alba di ieri, risveglio imbiancato per i gestori del Rifugio Quintino Sella al Monviso (2640 metri) e per il rifugio Vitale Giacoletti (2741 metri).

Entrambe le strutture si trovano all’interno del territorio del Comune di Crissolo.