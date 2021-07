Racconigi Cycling Team: domenica 18 appuntamento con il “Gran Premio Città di Monselice”

Dopo la buona prestazione nella seconda edizione del “Gran Premio Sinergas S.P.A. San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO), culminata con la 'top ten' di Matilde Ceriello, un nuovo impegno sulle strade del Veneto attende il Racconigi Cycling Team.

Domenica 18 luglio, la formazione piemontese di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo, darà battaglia nell'edizione numero 46 del “Gran Premio Città di Monselice”, competizione riservata alla categoria Donne Open in programma nel cuore della città di Monselice, in provincia di Padova.

94 i chilometri totali di gara, spalmati lungo un tracciato di 10400 metri, da ripetere per 9 volte, disegnato tra le località di Monselice e di Arquà Petrarca. Il ritrovo è fissato presso il “Bike Park” di Monselice (PD), in via Puglia, alle ore 12:30, mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 14:30.

Il circuito di gara, almeno sulla carta, si addice alle 'ruote veloci' del gruppo, dato che non presenta nessuna particolare difficoltà dal punto di vista altimetrico e planimetrico.

Per la trasferta in terra padovana il tecnico piemontese Roberto De Filippo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia le under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, le junior secondo anno Valentina Basilico, che ha quasi totalmente recuperato dalla rovinosa caduta di domenica scorsa a Massa Finalese (MO), e Matilde Beltrami, e le junior primo anno Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, ai piedi del podio al “Campionato Italiano Donne Junior” di Darfo Boario Terme (BS) e Camilla Marzanati.

LINE UP “GRAN PREMIO CITTA' DI MONSELICE OPEN” A MONSELICE (PD): - Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo