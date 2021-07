Patuanelli in Granda, Martinetti (M5S): “Dal ministro attenzione verso il nostro territorio e le sue eccellenze”

"La visita del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, avvenuta oggi in provincia di Cuneo, è un segnale di attenzione per il nostro territorio e le sue eccellenze produttive.



E' stato un piacere accompagnare il ministro Patuanelli, insieme al ministro cuneese Fabiana Dadone, presso alcune realtà di primo piano della Granda e durante l'incontro con i rappresentanti del territorio e delle varie categorie. Una giornata intensa, segnata da importanti momenti di conoscenza, ascolto e confronto da ambo le parti.



Sono stati toccati temi rilevanti, come le prossime sfide riguardanti la transizione ecologica, l’agroecologia, l'innovazione tecnologica, il prossimo programma regionale Pac 2021-2026 e il tema dei danni causati dal maltempo e dalla fauna selvatica.

Il tempo tiranno e le restrizioni dovute al Covid non hanno permesso di estendere ulteriormente la visita, ma siamo sicuri che il ministro Patuanelli sia stato positivamente impressionato dall'importanza strategica del nostro territorio per i settori agricolo e alimentare".



E’ quanto dichiara Ivano Martinetti, consigliere regionale M5S Piemonte, in merito alla visita che il ministro ha tenuto oggi in diverse località della Granda.