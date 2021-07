Protezione civile: impegno siciliano per l’albese Proteggere Insieme

Quattro giorni di intensa attività in terra di Sicilia per Proteggere Insieme.

Presente in 12 regioni tramite 18 organizzazioni affiliate e attiva con oltre 500 volontari specializzati nella tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, da giovedì l’associazione nazionale di protezione civile albese si trova nell’isola, dove proprio oggi (venerdì 16 luglio) è in corso l’affiliazione di un giovane gruppo a Militello Rosmarino, in provincia di Messina.



Con la nuova formazione, il Coordinamento Regionale di Proteggere Insieme in Sicilia è arrivato così a contare 6 gruppi.



Un’ulteriore crescita per l’associazione nata nella capitale delle Langhe nel 1995, all’indomani dell’alluvione, e che da allora svolge un lavoro costante premiato anche dalla Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che l’ha riconosciuta come unica organizzazione specializzata a livello nazionale riconosciuta dal Dpc nello specifico Elenco Centrale .



Nella foto il presidente nazionale Roberto Cerrato presenta le attività al Comune siciliano consegnando ufficialmente l’iscrizione di affiliata alla presidente Caterina Blogna.