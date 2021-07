Rocca Cigliè: completate le riasfaltature di alcune strade comunali

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali che necessitavano di manutenzione per la sicurezza degli utenti, i lavori sono stati realizzati dalla società Saisef di Mondovì, con un costo complessivo di 50.000 euro.



Gli interventi di sola riasfaltatura hanno interessato via degli Orti e porzione della Piazza Reg. Elena, mentre per le strade Albarea e Moglie non ancora asfaltate, sono stati necessari ulteriori interventi di sistemazione del fondo stradale per poi provvedere alla posa del conglomerato bitumoso.



Soddisfazione da parte dell’amministrazione, che è riuscita a trovare le risorse economiche per eseguire questi lavori, richiesti dagli utenti.



"Intervento necessario e risolutivo – commenta il sindaco Ferrua – soprattutto l’asfaltatura di strada Albarea che si collega alla Piazza Principessa Iolanda, in questo modo si è realizzata una strada facilmente percorribile agli autoveicoli la quale può essere utilizzarla come “variante” nel caso in cui l’unica strada (Via Roma) che attraversa il paese fosse interrotta per lavori o per incidenti, come già in passato è accaduto".



Grazie ad un secondo finanziamento di 40.000 euro, ricevuto a seguito della partecipazione di un bando Regionale, nei prossimi mesi si interverrà sulla sistemazione anche della strada che conduce alla Torre, rimuovendo l’asfalto ammalorato e dotandola di una pavimentazione adeguata al contesto con pietre di langa tipo “Sternìa”.