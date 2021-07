Nel week-end ritorna l'estate, ma rimane l'incognita temporali

La bassa pressione che ha caratterizzato l'evoluzione meteorologica nei giorni scorsi continua a mantenersi sull’Europa centrale, mentre un promontorio anticiclonico si sta disponendo sulla parte costiera occidentale del continente.



Il quadro meteorologico popolato da questi due sistemi meteorologici molto diversi tra la loro manterrà condizioni ancora abbastanza instabili sul Nord Ovest, con però un'importante ripresa termometrica e una nuova parentesi estiva, con afa.



Nuova settimana con forse una probabile parentesi anticiclonica.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:



- Da oggi 16 luglio a domenica 18 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino con temporali che dai rilievi e dal settore ligure di ponente si estenderanno nel corso della giornata , pomeriggio a tutto il settore di pianura, con possibili grandinate. Migliora domani con annuvolamenti cumuliformi pomeridiani, specialmente anche in prossimità dei rilievi. Domenica possibili nuovi temporali pomeridiani o serali.

Termometro in rialzo da domani su valori estivi.

Minime in pianura intorno 14- 19°C e massime 23 - 31°C. Al mare minime intorno 19- 22°C e massime 23-32°C.

In pianura venti deboli o moderati da Ovest, con rinforzi nelle celle temporalesche attive.

Al mare venti moderati-forti da Nord.



- Da lunedì 19 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi. Possibili temporali.



