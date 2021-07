Anche all'Ex-Ilva di Racconigi i lavoratori incroceranno le braccia davanti ai cancelli

Sciopero con presidio davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Racconigi in programma per martedì 20 luglio.

La decisione arriva a qualche giorno dall'incontro al Mise dell'8 luglio tra l'azienda e le sigle sindacali. In quell'occasione è stata comunicata da parte dell'Ad di Acciaierie di Italia Lucia Morselli l'intento di non corrispondere del 3% una tantum, come previsto dall'accordo del 6 settembre 2018 con Arcelor Mittal, in sostituzione del Pdr.



Oltre a questo le sigle sindacali contestano la mancanza di un piano industriale, di prospettive occupazionali e dell'attivazione di nuova cassa integrazione a fronte di un mercato siderurgico in forte rimbalzo.

Così come anche negli altri stabilimenti italiani dell'ex Ilva i 130 lavoratori dello stabilimento racconigese incroceranno le braccia a partire dalle ore 6 e per una durata di otto ore, in concomitanza con gli altri siti produttivi italiani.

"Il mercato dell'acciaio - spiega Corrado Denaro della Fiom Cgil - è in forte accelerazione. Nel nostro sito ci sarebbe necessità di assumere più che di aprire la cassa integrazione."