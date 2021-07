Welfare a misura di famiglia per i 65 addetti della Sebaste di Gallo Grinzane

Dopo l’approvazione unanime da parte dell’assemblea dei lavoratori, è stato firmato oggi (venerdì 16 luglio) il contratto integrativo aziendale per il triennio 2021-2024 dell’azienda "Golosità del 1885 Srl", meglio conosciuta come Sebaste, una delle più importanti e affermate realtà della provincia di Cuneo per la produzione di torrone, tartufi e specialità al cioccolato.



Le trattative, svolte nel corso di alcuni incontri, tra la dirigenza aziendale e le segreterie provinciali della Fai Cisl, rappresentata da Alessandro Borello, della Flai Cgil, rappresentata da Zeno Foderaro, e della Uila Uil, rappresentata da Alberto Battaglino, hanno permesso di conseguire risultati importanti.



Molte le novità introdotte, a partire dal premio di risultato, che potrà arrivare a 450 euro, incrementati di 30 euro (oltre a una cospicua detassazione e decontribuzione) per chi sceglierà la conversione in welfare, in aggiunta a ulteriori 100 euro per quei lavoratori che non faranno registrare assenze per malattia nel corso dell’anno.



Nell’accordo trova spazio anche il welfare aziendale: da oggi, i lavoratori di “Golosità dal 1885” potranno godere di una giornata aggiuntiva a quelle previste dal vigente contratto nazionale di lavoro per l’assistenza di genitori ultra75enni in occasione di ricoveri e visite specialistiche, due giornate retribuite in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, due giornate retribuite annue per le visite pediatriche dei figli fino ai 12 anni di età.

A questo si aggiunge una giornata di permesso retribuito in occasione della vaccinazione contro il Covid 19.



La Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil esprimono la propria soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, e auspicano che sia un ulteriore tassello di un sistema di relazioni sindacali sempre più rispondente alle esigenze di competitività delle aziende da una parte e di nuove tutele da parte dei lavoratori dall’altra.



L’accordo riguarda una pianta organica in crescita e attualmente composta da 50 dipendenti fissi e 15 addetti stagionali.



"Parliamo di una realtà storica del nostro territorio, che, grazie a una politica di investimenti e di differenziazione del prodotto, negli ultimi anni si è resa protagonista di una significativa crescita, in un quadro di positivi rapporti sindacali", commenta il segretario provinciale della Uila-Uil Alberto Battaglino.