A Limone Piemonte arriva Noemi per la tappa nella perla delle Alpi Marittime di Anima Festival

L'Anima Festival non si ferma e dopo i successi nella storica casa dell'Anfiteatro dell'Anima, in attesa dei grandi appuntamenti nell'ambito dell'estate fossanese e degli ultimi appuntamenti a Cervere, rinnova la collaborazione e la sinergia con l'Amministrazione comunale di Limone Piemonte per dare rilancio al turismo estivo in città. Domenica 25 luglio la Perla della Alpi Marittime ospiterà il concerto di Noemi, un evento organizzato con il sostegno della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

“Dopo il grande successo degli anni passati abbiamo deciso di credere ancora nella collaborazione con l'Amministrazione comunale di Limone Piemonte, che ringraziamo per l'ospitalità e la disponibilità, - commentano i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, ideatori e promotori dell'Anima Festival -. Domenica 25 luglio ospiteremo Noemi con il suo Metamorfosi Summer Tour 2021, grazie al Comune e agli sponsor pubblici e privati il concerto sarà interamente gratuito».

Con “Makumba” Noemi prosegue il lavoro di ricerca iniziato con “Metamorfosi” e “Glicine”, recentemente certificato Platino, e incontra uno degli esponenti di spicco della scena alternativa romana che ormai da qualche tempo sta vivendo un momento magico.

Noemi e Carl Brave si divertono in un brano positivo, brillante e fresco, che rispecchia il mood del loro incontro personale e artistico e dell’estate in arrivo.

Versatile come pochi artisti in Italia, nella sua decennale carriera Noemi ha duettato con alcuni dei più grandi nomi del panorama nazionale, riuscendo sempre a lasciare un segno nelle sue collaborazioni, da Fiorella Mannoia a Franco Battiato, fino ad uno dei maggiori esponenti del mondo urban, Inoki.

L'evento si svolgerà all’aperto, nel Piazzale Boccaccio alle 21.30, con ingressi a partire dalle 20. A causa dell'emergenza epidemiologica potrà accedere un numero massimo di 700 persone. La partecipazione al concerto è gratuita previa prenotazione all’Ufficio Turistico di Limone (tel. 0171 925281 – email iat@limonepiemonte.it) fino ad esaurimento posti. Sarà possibile ritirare i biglietti presso l’Ufficio Turistico, in via Roma 30, sabato 24 luglio pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 luglio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21. Dopo le 21 di domenica, i biglietti non ritirati verranno redistribuiti alle eventuali persone in lista di attesa.

Grande soddisfazione del sindaco Massimo Riberi che sottolinea: “Sono felice di poter ospitare anche quest’anno l’Anima Festival, grazie alla fruttuosa collaborazione del Comune con i fratelli Chiarlo, direttori artistici della rassegna. Essere riusciti ad organizzare una manifestazione di questo calibro nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato in questi mesi a seguito dell'alluvione dello scorso ottobre è per noi motivo di orgoglio e il risultato di sforzi non indifferenti. È un onore per Limone poter ospitare una cantante di talento come Noemi e ci tengo a precisare che l’evento si svolgerà in completa sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa anti Covid”.