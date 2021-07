Peveragno: un successo la serata dedicata agli affreschi locali

Sabato sera 10 luglio il cortile del Centro culturale peveragnese di «Casa Ambrosino» (Via Vittorio Bersezio 22) non aveva libero praticamente alcuno dei posti (con prenotazione) a disposizione, per il momento dedicato al recupero di alcuni dei migliori e più antichi affreschi locali, quelli, quattrocenteschi, sulla cappella alle porte del paese, lungo la via verso Beinette. Organizzava il gruppo «Volontari pro San Rocco da Val», in collaborazione con il parroco di Santa Maria, don Luca Giaccaria, presente, insieme al Sindaco e a vari notabili locali, a testimoniare l’importanza della iniziativa.



Gli organizzatori si son scusati che le normative «pandemiche» ancora non avessero concesso maggiore partecipazione.



Del Primo Cittadino è stata l’introduzione, con plauso all’intervento dei volontari, di privati, facendo notare come la grande ricchezza storica ed artistica peveragnese non concedesse al Comune la manutenzione puntuale di ogni «bene» (ma, vista l’importanza ideale e nelle prospettive economico-turistiche, in questo settore davvero «rassegnarsi» dovrebbe essere l’ultima cosa).



In rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo era presente, ed è intervenuto, l’amministratore bovesano Michelangelo Pellegrino.



Protagoniste sul palco Adriana Faccia e Giovanna Oggero, in rappresentanza del Gruppo (con gli altri attenti a controllare ingressi e «distanziamenti»), è stata fatta cronistoria del «Comitato Spontaneo», nato nel 1993, per occuparsi della chiesetta, con interventi di ordinaria amministrazione ma sempre pensando, sul lungo periodo, all’impegnativo intervento sugli affreschi, risultato raggiunto, dopo quasi venti anni di lavoro, tante iniziative, come «cene», prima della pandemia, l’aiuto di privati, Associazioni, banche e Fondazioni... Si son ricordati l’interessamento dell’ex sindaco Stefano Dho, le opere dello scultore rivoirese, bovesano, Aldo Pellegrino, l’impegno dell’architetto Pierangelo Mattalia, la disponibilità della Questura... La cappella non è sfuggita, come quasi tutto a Peveragno, agli studi dello storico Giovanni Magnino.



Tutti sono stati ringraziati, incluso l’artigiano edile locale Renato Marchisio, per i ponteggi.

Presentatrice, con tutta la sua «verve», vivacità, è stata la giovane e bella, simpatica, Federica Battaglio.



Relazione è stata tenuta dall’architetto Alberto Boccacci, che si è occupato della pratica (si è aiutato con, non nitidissime, per colpa del proiettore, «slide», diapositive). Dopo di lui è intervenuta la restauratrice Luisa Torrero di Mondovì, molto attivo a Peveragno.



Si è illustrata una chiesa, sorta nel Quattrocento, originariamente grande un terzo della attuale (gli ampliamenti hanno modificato l’interno e cambiato l’orientamento). La primitiva facciata è lo spazio su cui ci son gli affreschi, affacciati sulla strada verso Beinette. È stato spiegato che manca la Madonna centrale, andata perduta, probabilmente «asportata» con il «taglio» della parte superiore, a «punta», come si usava nello stile gotico (non in quelli successivi, rinascimentali e barocchi, quando si cominciò a giudicare quanto fatto prima «barbaro», brutto). Ne è stata recuperata solo la mano, rivolta ai fedeli oranti. Le altre figure sono un inconfondibile San Rocco, con bastone da pellegrino e piaga della peste, una Maria Maddalena coperta solo da lunghi capelli biondi, oltre a quello sempre ritenuto un San Domenico.



Ben due erano gli studiosi dell’Università presenti, i professori Giuseppe Tardivo, peveragnese, economista, referente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e Giovanni Coccoluto, esperto in epigrafe medievale, membro del consiglio direttivo della «Società studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo».



Con assoluta certezza, anche per aver incocciato nella questione in sue ricerche locali, il professor Coccoluto ha affermato che il santo raffigurato non è Domenico, ma Bernardo da Mentone (non la città della costa, ma quella di Savoia), detto anche Bernardo d’Aosta, attivo nell’XI secolo, alla origine della Congregazione che assisteva i viandanti sul Gran San Bernardo (non a caso è patrono degli alpinisti). È anche credibile. Nella iconografia ufficiale è raffigurato con bastone da montagna e cane (i famosi, grandi, «San Bernardo», che servivano nell’opera di assistenza). A Peveragno appare solo con un bastone uguale a quello di San Rocco (da pellegrino più che da montanaro) e senza cane. I suoi canonici vestono abito bianco, l’Ordine di cui fanno parte, gli Agostiniani, nero. L’abito bianco e nero sull’affresco richiama i Domenicani, e documenta, anche, la grossa influenza che aveva il loro vicino convento (posto dove ora è Casa Arbinolo, ovviamente dalla chiesa di San Domenico), dove risiedeva il tristemente noto, a Peveragno, inquisitore monregalese Biagio De Berra (attivo, con vari processi contro presunte streghe, tra il Quattro ed il Cinquecento).



Tardivo e Michelangelo Pellegrino sono stati premiati, con «targhette», dalle due rappresentanti del Comitato. Chiaro è stato il messaggio di Pellegrino: un ringraziamento per aver speso bene i soldi, unendo volontariato e professionalità.



Gli interventi sono stati intercalati da brani letti dalla Compagnia del Birun e suonati dai Gai Saber, in qualità di «simpatizzanti». La Compagnia del Birùn aveva promosso raccolta di fondi, nel 2018, per la serata, con la regia della bovesana Elide Giordanengo, ha proposto brani sull’importanza della pittura, di Leonardo Da Vinci e «Facezie sul clero» di Poggio Bracciolini (meno ricordato dell’autore de «La Gioconda», ma grande intellettuale ed umanista cinquecentesco, cui è stato persino dedicato una cittadina, modello architettonico, in Valdarno, Terranova Bracciolini). I Gai Saber, sempre con la deliziosa voce di Chiara Bosonetto, hanno dato altra prova di avere un repertorio di musiche tradizionali davvero sconfinato, di matrice occitano-provenzale, a partire da «Se chanto».



E' stato distribuito elegante opuscoletto (finanziato dalla «Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo») sulla cappella (che si avvale delle ricerche nell’archivio della Curia di Mondovì, di vari testi, tra cui quello ottocentesco del pievano Scher e quello di venti anni fa di Francesca Quasimodo ed Anna Maria Rapetti, di fotografie di Coccaluto e Maurizio Grosso).



L’appuntamento dei volontari è per la Messa ed il Vespro del giorno della festa di San Rocco, il 16 agosto. La Associazione «Il Ricetto» ne farà tappa di uno dei suoi «percorsi», camminate artistiche e naturalistiche, a meglio conoscere Peveragno, che porteranno sin a Madonna dei Boschi, a «Madonna del Borgato» e San Pietro...