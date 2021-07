Sanremo Live & Love ti invita a visitare la mostra ‘#turismoasanremo’ che si terrà al Forte di Santa Tecla fino al 5 settembre

Sanremo continua a sorprendere per le sue iniziative e appuntamenti tra storia, cultura, architettura e musica. Sanremo è una città tutta da scoprire, un luogo magico, incastonato nel cuore della Riviera Ligure dove tutto è possibile.

Ogni giorno Sanremo ci regala emozioni tra ricordi e sogni del passato come la mostra ‘#turismoasanremo’ al Forte di Santa Tecla dove potrai andare alla riscoperta della storia turistica della città tra la fine del XIX secolo e la seconda metà del XX secolo.

Il Forte di Santa Tecla fu costruito nel biennio 1755-56 per ordine della Repubblica di Genova: si trattava di una struttura il cui obiettivo era difendere la Repubblica stessa dopo l'insurrezione popolare del 1753, scoppiata dopo la decisione di separare Sanremo dalla Colla, località della città. Ai moti seguì un’aspra repressione, con arresti, condanne all’esilio e condanne a morte.

Da simbolo della forza genovese contro “i sanremesi rivoltosi” a roccaforte a difesa dalle invasioni via mare, per poi diventare caserma, carcere cittadino e infine principale polo museale della città. Situato in pieno centro a Sanremo, sul lungomare, a due passi dal porto, in una zona con grandi potenzialità, soprattutto dopo la realizzazione della pista ciclabile che passa proprio lì vicino, il Forte di Santa Tecla, dopo gli importanti lavori portati avanti dalla Direzione regionale musei Liguria ai beni architettonici dal 2016 è diventato un rilevante centro di attività culturali e di aggregazione per tutta la città di Sanremo.

La Città dei Fiori all'interno di questa fortezza mette in mostra la sua storia e la storia del suo turismo. La mostra ‘#turismoasanremo’ che si terrà fino al 5 settembre, è un progetto realizzato dal Comune insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Direzione regionale musei Liguria.

Lasciati guidare dal giovane protagonista del video che ti porterà alla scoperta di una vasta esposizione di manifesti d’epoca, immagini e documenti che raccontano la nascita e lo sviluppo del turismo sanremese.

Alcuni di questi preziosi oggetti sono stati prestati per l'occasione anche da diversi Enti tra i quali il Museo Collezione Salce di Treviso, l’Archivio Storico della Regione Liguria, l’Archivio Storico della Pubblicità di Genova e l’archivio fotografico Moreschi di Sanremo.

Sanremo, come dicevamo prima è una città tutta da scoprire... Pertanto, vivila… amala.