Successo per la serata cinofila, in piazza a Moretta

Successo per la serata cinofila, organizzata il 14 luglio a Moretta.

L'istruttore cinofilo Maurizio Luppi ha presentato le varie sfaccettature del cane in generale, dando consigli utili ai presenti, che a loro volta avevano portato il proprio cane in piazza.

L'incontro si è reso subito molto interessante e ricco, grazie alla partecipazione attiva e all'osservazione diretta dei comportamenti degli amici a quattro zampe in uno spazio comune.

Vedere e capire per cercare di migliorate i comportamenti errati. Ogni cane è stato preso in esame dall'istruttore e dai presenti per cogliere i segnali di disagio o gli stati d'animo in un contesto diverso dal proprio ambiente domestico.

Manuela Millone, consigliere comunale con delega alla Cultura: "Sono molto soddisfatta. I partecipanti sono stati tutti molto contenti di tale iniziativa. Che sicuramente sarà da rifare, per approfondire meglio l'argomento".