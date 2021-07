Valle Maira: a Elva tutto è pronto per la festa di mezz'estate

Torna a Elva la festa di mezz'estate.

Organizzata dalla pro-loco LA DESENO questa domenica, 18 luglio, sarà l'occasione per grandi e piccini di trascorrere una giornata all'insegna del saper fare, della magia e della musica.

Artigianato e non solo. Nella piazza di Borgata Serre ci saranno, a partire dal mattino e per tutto l'arco della giornata, le bancarelle. Intrattenimento inoltre, per adulti e bambini, con Mago Izy.

Canti di lavoro, d’amore, di emigrazione, di briganti, appassionanti ballate. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, concerto in piazza del gruppo Madamè. Una rilettura tutta al femminile dei repertori tradizionali dell’Italia intera.

Per maggiori dettagli ed informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3409846508 / 3479525382