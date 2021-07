Il “Piano estate 2021” all’ “Arimondi-Eula” di Racconigi: un “Piano” ben riuscito

Nulla di strano se a scuola si incontrano studenti intenti a comprendere il funzionamento di una macchina nel laboratorio di meccanica, a realizzare progetti grafici nel laboratorio di informatica, a compiere esperimenti nel laboratorio di scienze o a tradurre testi dal latino consultando il vocabolario. Ma certamente curioso e inconsueto se tutto ciò capita a luglio, nel cuore dell’estate.

Eppure è quanto successo all’Istituto “Arimondi-Eula” nelle scorse settimane, durante le quali le aule e i laboratori sono tornati a rianimarsi, a seguito dell’adesione da parte di molti studenti al “Piano estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio” organizzato dalla Scuola.

Dopo i lunghi mesi di pandemia, di didattica a distanza, di lezioni online, la proposta di tornare a scuola in presenza, benché durante le vacanze, per ritrovare i compagni e per potersi confrontare con loro, per approfondire quelle discipline che la DAD non aveva permesso di affrontare serenamente sono stati lo stimolo che ha spinto numerosi allievi della sede associata di Racconigi degli indirizzi tecnici (geometri e periti) e del liceo scientifico a prendere parte all’iniziativa.

Il risultato è stato dunque soddisfacente, soprattutto se si considera che i ragazzi erano motivati, desiderosi di imparare, carichi di entusiasmo. In sintesi, un “Piano” ben riuscito per cui si ringraziano il Dirigente Scolastico prof. Luca Martini promotore delle attività laboratoriali e i docenti che con entusiasmo e professionalità hanno vissuto un po’ d’Estate a scuola.