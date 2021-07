Calcio, Serie D: Moro Masawoud è un nuovo giocatore del Bra

Prende forma il Bra 21\22 targato Roberto Floris.

Ufficializzato, dopo Alfiero e Quitadamo, un altro nuovo acquisto che va a rinforzare la rosa giallorossa. Si tratta del jolly offensivo classe 2000 Moro Masawoud, ex giocatore, tra le altre, di CUS Palermo e Cavese.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C.BRA

"Moro Masawoud è ufficialmente del Bra! Nato in Ghana nel 2000, è un calciatore con grandi doti offensive (può giocare da centrocampista avanzato, trequartista e seconda punta). Nonostante la giovane età, annovera esperienze molto interessanti: CUS Palermo, Troina, Cavese e Roccella (tra Eccellenza, Serie D e Serie C), passando per la proprietà del Trapani. Masawoud sarà, dunque, a disposizione di mister Roberto Floris."