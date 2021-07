Corsa in montagna: a Celle Macra tutto pronto per la 20^edizione del "Sentiero degli Acciugai"

Tutto pronto a Celle Macra, in Valle Maira, per la 20^edizione del “Sentiero degli Acciugai”, prestigiosa manifestazione di corsa in montagna organizzata dalla società Dragonero.

La gara è valida come prova del Campionato Regionale e Provinciale Assoluto e Master di Staffetta oltre che come 6ª Prova Piemonte Parchi Montagna.

Atlete ed atleti, il cui ritrovo è fissato per le 14,30 nel Piazzale di Borgata Chiesa, si cimenteranno su un percorso di 5,3 km le donne e 7,1 km per gli uomini.

IL PROGRAMMA

Ore 15: Cadetti/e - Allievi/e km 2,3,

Ore 15, 05, Camminata non competitiva 2,3 km.

Ore 15,30, Staffette femminili e SMC (2 X 5,3 km).

Ore 16,30, Staffette maschili Assoluti, SMA e SMB (3 X 7,1) , JM (2 X 7,1 km).

Ore 18,30, Premiazioni.

La gara sarà anche valida come Memorial Alberto Borsi, atleta della Dragonero tragicamente scomparso nel luglio 2002 durante un’escursione sulla parete nord del Lyskamm nel gruppo del Monte Rosa. Alla società più numerosa verrà assegnato il Trofeo in ricordo di Giacomo Aimar “Culin”, per anni anima della manifestazione.

Info: info@dragonero.org. wwwdragonero.org