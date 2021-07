Sommariva Perno: Le Madame in concerto per "Estate in piazza 2021"

Nuova proposta del Centro culturale San Bernardino, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sommarivava Perno, per “Estate in piazza 2021”. Dopo due concerti e una serata teatrale, tocca alla musica tradizionale.

Sabato 24 luglio, alle ore 21, in piazza Montfrin, Le Madamè eseguiranno Voci della Nostra Terra, concerto di canzoni e canti regionali italiani. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle norme anti Covid e con precedenza ai prenotati (info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347).

In caso di maltempo, il concerto si terrà sotto la palestra delle scuole comunali in via San Giovanni, uno spazio coperto ma aperto, con ingresso contingentato. L’evento, come tutti quelli di “Estate in piazza” rientra nel progetto “Musica e teatro nel paese della bela Rosin 2021”, organizzato con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT.

Le Madamè sono un gruppo musicale composto da quattro ragazze che cantano a 4 voci, accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni. Il repertorio è tratto dalla cultura della musica popolare italiana, attraverso la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati, riportando alla luce canzoni tradizionali di fine ‘800 - inizio ‘900, canti di lavoro, di storia, d'amore, di emigranti, di poesia dei più grandi poeti italiani.

Le musiciste, provenienti dalle Langhe e dalle Vallate Cuneesi, hanno alle spalle un ricco percorso di studi in ambito musicale e conservatoriale. Il loro repertorio è frutto di una ricerca accurata sulla musica tradizionale delle regioni d'Italia, per trasportare l'ascoltatore in un viaggio immaginario attraverso il Paese. Viaggio ricco di brani emozionanti, lenti e introspettivi, ma anche di brani che scatenano l'energia dei ritmi di balli e danze popolari. L'affiatamento e la genuinità delle Madamè trasmettono la passione per il genere musicale popolare e per la storia e la cultura che attraverso queste canzoni arrivano direttamente fino a noi

Ospiti di Sanremo DOC 2017, stanno portando in giro il loro spettacolo “Sebben che siamo donne” esibendosi su numerosi palchi italiani. Nell’autunno 2018 è uscito il loro primo cd “Sebben che siamo donne” ed è attualmente in fase di registrazione il secondo cd.

Si sono classificate seconde al premio Folkest-Alberto Cesa 2019 tenutosi nel luglio 2019 a Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia.