A Cuneo lo sviluppo sostenibile passa dalla rigenerazione del centro: il Comune guarda ai 50.000 euro del bando "Prospettive Urbane"

Il Comune di Cuneo parteciperà al bando "Prospettive Urbane" della Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di destinare i 50.000 euro disponibili alla redazione di uno studio di fattibilità per intervenire sulla zona di Cuneo centro.



È questo il progetto che più colpisce tra quelli elencati durante la riunione della III^ commissione consiliare – tenutasi nella serata di giovedì 15 luglio - ; al centro, la tematica dello sviluppo sostenibile e la presentazione di un protocollo d’intesa tra Comune di Cuneo e AsviS.

- IL BANDO PROSPETTIVE URBANE

La partecipazione al bando è stata affrontata dall'amministrazione in accordo con Francesco Carbonero, presidente del Comitato di quartiere "Cuneo Centro": vedrà al centro l'area delimitata da corso Soleri, Lungostura XXIV Maggio, corso Giolitti e corso Nizza.

Lo studio di fattibilità - nel caso sia finanziato - avrà inizio in autunno. Partirà dall'analisi delle istanze rilevate dal Comitato di quartiere, dalle attività del progetto "La Boa" e dall'indagine del programma PINQuA, e coinvolgerà il quartiere in senso lato, le commissioni consiliari competenti e partner pubblico-privati.

Lo studio di fattibilità dovrà indicare interventi legati alla creazione di spazi funzionali e iniziative che permettano la creazione di una città più fruibile.

"Altro obiettivo specifico e traversale da raggiungere - ha dett il sindaco Federico Borgna in una nota stampa successiva alla commissione della scorsa sera - attiene all’immagine di Cuneo “città green”, che interessa sia la vivibilità degli spazi che la qualità della vita, puntando sulla valorizzazione paesaggistica, sulla riqualificazione urbana, sulla mobilità sostenibile e su una nuova qualità dell’abitare. Tale prospettiva è contenuta e sviluppata nelle traiettorie delineate dal Piano Strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile” che, ispirandosi all’Agenda 2030, mira ad ottenere un uso del suolo a impatto zero e a realizzare uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile e attento alla lotta ai cambiamenti climatici, costruendo modelli di uso del suolo sostenibili e basati su una minore mobilità privata".

"Ci sono stati presentati numerosi progetti che riflettono una ripresa di attenzione nei confronti del quartiere Cuneo Centro, il quale necessita di un'importante riqualificazione, più volte da noi segnalata. Per noi rappresenta un passo nella giusta direzione, ben consci che alcuni di questi progetti scavalcheranno l'attuale mandato e che l'intero impianto esprimerà il suo massimo potenziale con la certezza dei tempi e una progettualità condivisa" ha aggiunto Carbonero, sempre nella nota stampa.

- LA COLLABORAZIONE CON ASVIS



Obiettivo della collaborazione con AsviS – secondo la relazione dell’ingegner Elena Lovera - è quello di produrre un sistema atto a monitorare il posizionamento della città sui vari obiettivi dell’Agenda Locale 2030: l’intenzione è seguirne l’andamento allo scopo di correggere le eventuali aree di difficoltà, in modo che Cuneo possa corrispondere ai 101 indicatori necessari a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili. Secondo Lovera il lavoro di redazione del protocollo d’intesa Comune-AsviS verrà concluso entro ottobre; da qui, si lavorerà con istituzioni e stakeholders per definire la vera e propria Agenda Locale.



“Sarà necessario definire indirizzi strategici prioritari – ha sottolinea Lovera - , ma la città parte, grazie agli sforzi del Piano Strategico per la Sostenibilità, da un punto di vista favorevole. Nel raggiungimento dei 16 obiettivi il territorio di Cuneo vede un andamento positivo su alcuni indicatori come qualità della vita, uso di fonti rinnovabili e tasso di occupazione e negativo su altri come incidenti stradali, raccolta differenziata e consumo di suolo; è ovvio che su questi ultimi la strategia locale che andremo a definire dovrà lavorare in maniera più decisa. Raggiungere questi obiettivi, e farlo in maniera seria e sistematica, significa affrontare delle sfide importanti su più fronti. È necessario accompagnare quindi la visione dell’amministrazione con attività di sensibilizzazione della cittadinanza, l’attivazione di percorsi formativi nelle scuole e la promozione della partecipazione di cittadini e giovani.”



“La delibera di realizzazione della collaborazione con ASviS, che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale, è parte di un lavoro molto importante che ha intrapreso la nostra città, già giudicato a livello nazionale in modo molto positivo” ha aggiunto l’assessore Mauro Mantelli.



“Il nostro Piano Strategico ha generato un quadro d’innovazione importante, che ora vogliamo concludere grazie al contributo di AsviS e la creazione di un sistema di misurazione dei risultati, che permetta a politici e cittadini di comprendere i passi avanti concreti effettuati in materia di sviluppo sostenibile – ha detto ancor Mantelli - . Il ragionamento di stasera e quelli promossi nel corso degli anni guardano ovviamente al futuro, e oltre il limite delle elezioni 2022: speriamo che queste tematiche non vengano sottoposte a ideologie di alcun tipo, a prescindere da chi governerà la città nei prossimi anni”.