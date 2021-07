A Farigliano anche Shrek e Ciuchino per la fioritura dei Girasoli (VIDEO)

I girasoli di Farigliano conquistano anche due noti personaggi delle favole: l'orco Shrek e il suo fido compagno Ciuchino che si sono recati nel paese dei "gat ross", per aiutare gli abitanti a sconfiggere un'antica maledizione.

In questi giorni è stato diffuso un nuovo simpatico video in cui si narra che nel 1400, durante la costruzione della chiesa di San Nicolao, venne ritrovata un'antica pergamena che riportava un ammonimento: non piantare girasoli a Farigliano perché non avrebbero mai seguito il sole.

Così per secoli i fariglianesi si sono dedicati alla coltivazione del grano, dell'uva, dei "puciu", finché nel 2021 un gruppo di coraggiosi ha deciso di sfidare la maledizione.

I girasoli, però, non si voltavano mai...così in aiuto dei "gat ross" sono arrivati Shrek e Ciuchino pronti a girare a mano i fiori, tre volte al giorno".

L'iniziativa, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano, ha come obiettivo quello di accogliere l'estate, colorando il paese con il "fiore del buonumore" e promuovendo il turismo a "km zero".

In occasione della fioritura sono stati organizzati un concorso fotografico e pomeriggi di "merende fariglianesi" alla scoperta dei campi di girasoli.

Dove osservare i girasoli?

Campo dei Puciu (località San Nicolao), Campo Ciuchè (strada per Dogliani), Campo Gatto rosso (frazione Calciniera-Ressia) e campo d'lè Bije (via Torino, verso Località San Cassiano). Un'occasione per partecipare anche al concorso fotografico che ha preso il via in questi giorni cui si potrà partecipare fino al 1° agosto.

Il Contest

Il concorso fotografico è aperto a tutti! Una selezionata giuria premierà la miglior fotografia nelle seguenti categorie: il girasole più grande, il più spiritoso, il miglior ritratto, il miglior panorama, il selfie più bello, il girasole che viene da lontano e una fioritura meravigliosa.

Scarica il regolamento completo per partecipare qui.

Per maggiori info puoi contattare il comitato organizzatore all’indirizzo girasoliafarigliano@gmail.com oppure alla pagina Facebook qui.

Le merende

Ancora nel week end del 17-18 luglio, sarà possibile acquistare un simpatico pacchetto di prodotti locali per deliziarsi durante le passeggiate e le visite ai campi di girasole.

Il pacchetto, che va prenotato ed in seguito ritirato presso la Macelleria Taricco di Farigliano (tel.0173-76343 \ WhatsApp 3357624731), contiene una pratica mappa dei campi e dei punti di interesse del nostro territorio: tutti i cibi contenuti arrivano da produttori e artigiani Fariglianesi.