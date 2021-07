Bra, la storia di Luciano Leone, che ha vinto la battaglia contro il Covid ed è tornato a casa per raccontarla (FOTO)

Sessanta giorni. Millequattrocentoquaranta ore. Immaginate di passare questo tempo su un letto di ospedale, in una stanza da soli, senza libri, cellulare, televisione, radio. È ciò che è accaduto a Luciano Leone, contagiato dal Coronavirus e riuscito contro ogni previsione a guarire e a ristabilirsi.

Una vita dedicata al lavoro come rappresentante nel settore dei legnami (ben 42 anni) poi la meritata pensione e il tempo libero trascorso con la famiglia e gli amici dell’Unitre, del Caffè Letterario e dei Battuti Neri.

Il 73enne braidese aveva manifestato i sintomi della malattia nel mese di febbraio. Il consulto medico e poi i risultati dei tamponi hanno confermato la positività al Covid-19. Successivamente le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate e ciò ha richiesto l’ospedalizzazione.

Così è iniziata la sua lunga lotta contro il virus all’Ospedale ‘Michele e Pietro Ferrero’ di Verduno, che lo ha portato in terapia intensiva, con tanto di casco per ventilazione, uno di quei ‘Cpap’ che regalano ossigeno.

Lo abbiamo visto tante volte, i telegiornali non si sono stancati di ripeterlo: la cosa più dolorosa del Coronavirus è la solitudine di chi, positivo e gravemente malato, è costretto a restare lontano dai propri familiari. Una sofferenza crudele per il paziente e un cruccio che non dà pace a figli, nipoti, mariti, mogli, madri e padri.

Tra i tanti a fare i conti con quest’atroce dispiacere, conficcato lì come una spada nel petto, c’era proprio lui, sottoposto al doloroso calvario della malattia alla luce di una cartella clinica subito apparsa disperata, che ha segnato due mesi interminabili.

Poi pian piano i miglioramenti fino al momento per Luciano di togliere l’ossigeno e tornare a respirare autonomamente. Una tempra di ferro testimoniata dalle fotografie: la decisione di farsi vedere nel letto d’ospedale, la ventilazione polmonare assistita, i segni del Covid sulla pelle per rendere chiaro che non è per niente un gioco. E la voglia di dire grazie, di urlare la sua riconoscenza a chi gli ha salvato la vita. “Quando mi hanno detto che potevo tornare a casa è stato il risveglio da un incubo”, ha raccontato.

La buona notizia sono state le dimissioni dopo tanto tempo lontano dai suoi affetti più grandi. Ed è stata subito festa per il rettore dell’Arciconfraternita della Misericordia e coordinatore dell’Unitre, perfetto esempio di sopravvissuto al Covid-19 con il suo bagaglio di forza e di coraggio. Si emoziona ricordando i giorni in ospedale, l’umanità del personale sanitario e le cure ricevute, i volti degli altri malati e le preghiere di famigliari, amici, confratelli e consorelle.

Una sfida contro la morte che Luciano Leone ha vinto e ora è finalmente a casa per raccontarla: “Il paradiso può attendere”.