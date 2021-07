Cambio d’insegna per il negozio Lillapois di Busca – via Umberto I: nasce un nuovo Caddy’s

Il negozio Lillapois di Busca Cuneo – via Umberto I, 1 - si è rifatto il look!



La nuova insegna “Caddy’s” ha portato una ventata di novità: uno stile rinnovato, un assortimento più vasto e completo, tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti.

Il gruppo veneto DMO Spa, con sede a Pernumia (Padova) ha acquisito la catena Lillapois circa un anno fa. Da allora è partita l’operazione di riconversione di tutti i punti vendita, compreso questo di Busca, fiore all’occhiello della rete.



Soddisfatto il titolare del negozio, l’imprenditore Marco Fuso, che dichiara: “Sono molto soddisfatto di questo cambiamento, che sicuramente porterà ai clienti tanti nuovi vantaggi, oltre che un ambiente più bello, funzionale e ricco di prodotti a marchio. Garantiamo poi la continuità del servizio grazie al nostro personale, che rimane invariato e sarà come sempre a disposizione della clientela con gentilezza e professionalità”.



“Abbiamo seguito con attenzione e fin dall’inizio lo sviluppo dei negozi Lillapois, che hanno caratteristiche molto vicine a quelle dei nostri Caddy’s. Puntiamo a creare la più importante catena in Italia nel mercato drugstore, sullo stile dei negozi Boots’ in Inghilterra e Walgreens negli Stati Uniti, cioè drugstore di seconda generazione con assortimenti diversificati nell’area Beauty e Salute”, ha commentato Fabio Celeghin, AD del gruppo DMO Spa.



Il nuovo punto vendita Caddy’s si trova a Busca, in via Umberto I.