Cobas Torino sui braccianti a Saluzzo: presidio dei lavoratori da Confagricoltura Saluzzo per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita

Oggi si è svolta una prima giornata di mobilitazione dei lavoratori agricoli delle aziende della piana di Saluzzo (CN).

A seguito del rumoroso presidio davanti alla sede di Confagricoltura nel centro di Saluzzo, i braccianti hanno ottenuto un incontro ufficiale cui ha partecipato una delegazione del sindacato con due rappresentanti dei lavoratori. Nell'incontro sono state preliminarmente spiegate le ragioni della mobilitazione dei lavoratori, per: l'applicazione del contratto nazionale, il pagamento di tutte le ore effettivamente lavorate, il rispetto della salute e delle misure di sicurezza, la velocizzazione delle pratiche di sanatoria e rinnovo dei permessi di soggiorno. Dopo circa un'ora di interlocuzione, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della condizione dei lavoratori con effetti negativi anche sulla situazione economico-sociale del territorio, si è addivenuti all'impegno da parte di Confagricoltura a concordare con la Coldiretti e la Cia un tavolo congiunto per affrontare con la nostra organizzazione sindacale le problematiche dei lavoratori agricoli del saluzzese, da tenersi entro la fine della prossima settimana. Nei prossimi giorni, i braccianti continueranno il lavoro sindacale per l'adesione dei lavoratori delle aziende della piana alla lotta per la piattaforma unitaria sulla quale hanno organizzato la riuscita mobilitazione di stamattina. Per rafforzare le loro rivendicazioni, i lavoratori intensificheranno l'iniziativa sindacale sul territorio anche organizzando nuove mobilitazioni contro lo sfruttamento nelle campagne, per ottenere il miglioramento immediato e concreto delle loro condizioni di lavoro e di vita. Uniti si vince!