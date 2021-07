Monica Ciaburro: "Le restrizioni al Superbonus 110% uccidono l'edilizia"

"Lo stillicidio di interpretazioni, lacci e lacciuoli destinati a vincolare e sterilizzare l'utilità del Superbonus 110% pare non avere fine. Ultimamente va molto di moda parlarne bene, tra molti esponenti di maggioranza, ma nessuno che risolva le problematicità che il mondo dei professionisti solleva ogni giorno. L'Agenzia delle entrate, con l'ennesima interpretazione dell'incentivo, ha disposto la riduzione al 50% della detrazione per gli interventi sugli immobili adibiti ad uso promiscuo".



Lo dichiara in una nota l'On. Monica Ciaburro (FdI).



"Non ha assolutamente senso che una misura nata per rendere meno energivoro il patrimonio edilizio ed abitativo del Paese venga continuamente sterilizzata da una serie di interpretazioni l'una più folle e complessa dell'altra. Con che coraggio i cittadini potranno accedere al beneficio e chiedere di far partire i cantieri se c'è il rischio che dalla sera alla mattina si ritrovino privati degli incentivi e quindi sobbarcati di spese?" prosegue Ciaburro.



"Ho presentato un'interrogazione al Governo ed una risposta è ormai un atto dovuto ad un mondo di professionisti ed imprese che incontra sempre più difficoltà".