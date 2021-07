Pet Therapy: il Piemonte definisce criteri di professionalità della commissione

Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, stamattina la Giunta regionale ha approvato i criteri che definiscono i requisiti di professionalità e le specifiche competenze tecniche che deve possedere ciascun componente della Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali prevista dalla legge regionale 11 del 2010.



«La Regione Piemonte riconosce il valore della “pet therapy” – osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - , per la corretta operatività della quale va assicurata l'individuazione di professionisti che rispondano a criteri di appropriatezza indicati dalla legge. Le modalità di presentazione delle domande per la copertura del ruolo di componente della Commissione verranno definite dalla Direzione della Sanità regionale».