Rifreddo: inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo in piazza della Vittoria

E’ stato inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo in piazza della Vittoria a Rifreddo. Presenti alla cerimonia il sindaco Cesare Cavallo, alcuni amministratori comunali ed i bambini dell’Estate bimbo comunale. Con il momento inaugurativo il piccolo comune della Valle Po mette a disposizione della collettività uno spazio completamente privo di barriere architettoniche che permetterà a tutti i bambini di godere delle varie giostre presenti. “Siamo - commenta il primo cittadino Cesare Cavallo - davvero contenti di essere riusciti a realizzare un nuovo spazio per i più piccoli. Certo c’è voluto un po’ più del previsto ma il risultato finale è davvero gradevole e soprattutto il fatto che lo stesso consentirà anche ai bambini con difficoltà motorie di godere di momenti di divertimento ci fa pensare che il surplus di tempo dedicato a progettazione e realizzazione sia stato speso bene”. Dal punto di vista realizzativo il nuovo parco Armonia ha visto l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, l’installazione di nuovi giochi, la realizzazione di aree anti-trauma per ogni area gioco nonché l’apposizione di una cartellonistica che ricordi l’inclusività della struttura. Lavori che hanno comportato un investimento di circa 17mila euro coperti per la metà con oneri di urbanizzazione e metà con un contributo proveniente della Regione Piemonte.