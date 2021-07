Martedì 20 luglio dalle 9.30 alle 13, in piazza del Popolo, angolo via Alfieri a Savigliano, si terrà un tavolo di raccolta firme per il Referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia.

I cittadini potranno firmare presentandosi muniti di carta d'identità.

Il primo tavolo a Savigliano si è tenuto domenica 4 luglio, raccogliendo 253 firme