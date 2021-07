Turismo, Poggio: “Stiamo registrando buoni risultati, sarà un’estate all’insegna dei valori del nostro Piemonte” (VIDEO)

Da oggi a Racconigi sarà possibile visitare delle sale inedite al pubblico, punta di diamante saranno i Bagni del Re e la Biblioteca di Carlo Alberto.

Una nuova proposta turistica per i visitatori che si spera di attrarre sempre più nell’area della Pianura saviglianese.

Presenta all’inaugurazione anche l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Vittoria Poggio.

“La nuova apertura di questo Castello consente di mettere un bene prezioso come questo a disposizione di turisti italiani e stranieri” ha commentato aggiungendo: “Anche grazie a quanto fatto con la campagna vaccinale ci aspettiamo per l’estate 2021, turismo non solo da altre regioni italiane, ma anche dall’estero. Per ora stiamo registrando buoni risultati, anche perché abbiamo messo in campo diverse misure, tra cui la possibilità di vaccinarsi tra regioni diverse”.

“Sicuramente - ha concluso - sarà un’estate all’insegna dei valori che il nostro Piemonte sa e saprà esprimere”.