Distrutto dalla grandine il laghetto di Loto a Vezza d'Alba

La grandinata di martedì scorso 13 luglio ha causato danni non solo a Castellinaldo e in alcuni comuni del Roero, rovinando colture e vigneti, ma anche a Vezza d'Alba in particolare in zona Vars, Socco, Madernassa, Monbello e la vallata rio Borbore verso Canale.

Purtroppo, a farne le spese anche l'incantevole laghetto del Loto a Vezza d'Alba in località Valtesio (sul percorso del sentiero del Trifolao) la cui fioritura è stata purtroppo quasi interamente distrutta dalla furia del maltempo: il lago si è riempito di fango, rami e detriti, la staccionata divelta è crollata per oltre una decina di metri. Il laghetto di fiori di Loto, di proprietà e gestito da un privato, si affaccia su un percorso escursionistico. Popolato da tartarughe e pesci, resta ora da quantificare il danno alla fauna ittica. Il terreno è al momento inagibile. Per questioni di sicurezza non è possibile visitarlo.