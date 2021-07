Maltempo: a Canale AIB al lavoro per giorni nella pulizia di strade e piazze

È continuato ininterrottamente per tre giorni il lavoro delle squadre AIB, attivate dal sistema di Protezione civile, a Canale. Qui, nella serata di martedì 13 luglio, si è abbattuto un violento temporale che ha flagellato sia Canale, ma anche una più ampia fascia territoriale del Roero.

Le stazioni di monitoraggio meteo dell’Arpa Piemonte hanno rilevato un accumulo di acqua al suolo di diverse decine di millimetri, che valori variabili a seconda delle zone.

A Canale, però, pioggia e grandine hanno creato criticità sia alla rete stradale comunale. Si sono infatti registrati allagamenti lungo alcune delle vie del paese, compresa l’area del mercato ortofrutticolo.

Dopo il passaggio della perturbazione, e dopo lo scolo dell’acqua piovana caduta a terra, gli spazi pubblici sono rimasti coperti da uno strato di terra e fango.

E le squadre AIB, per tre giorni, hanno portato avanti la pulizia di vie e piazze, grazie all’utilizzo dei moduli antincendio in dotazione al Corpo. Naspi e lance pressurizzare sono infatti in grado di rimuovere il fango depositatosi sulle strade. Terminata la pulizia della rete stradale, i volontari si sono occupati del cimitero comunale, ripulito anche in vista delle due celebrazioni esequiali di quest’oggi.

Hanno preso parte alle operazioni le squadre AIB di Canale, Montà d’Alba e Bra, con un totale complessivo di una ventina di operatori che hanno lavorato senza sosta. La squadra AIB di Bra, quest’oggi (venerdì) con l’autobotte, per garantire costante approvvigionamento idrico ai mezzi AIB impegnati nella pulizia.