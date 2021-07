Come assicurare la sicurezza sui cantieri

Per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, specialmente all’interno dei cantieri, è necessario attuare numerose misure preventive e seguire rigidamente le normative che regolano le attività lavorative.

In particolare, sono tre gli elementi necessari per garantire la sicurezza: la stesura dei documenti richiesti per l’esecuzione dell’opera, la corretta nomina e la formazione delle figure responsabili.

Sicurezza sul lavoro: i documenti necessari

Il Decreto-legge 81/2008, noto anche come TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) ha stabilito dettagliatamente i documenti necessari per lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza. Tali documenti sono fondamentali per portare a termine un’analisi dei rischi potenziali che potrebbero presentarsi in un cantiere. I documenti principali sono:

● Il Piano di Sicurezza e Coordinamento: si tratta di un documento indispensabile nei cantieri in cui operano più imprese. Questo strumento aiuta nella prevenzione e nella gestione dei rischi reali e deve essere redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione);

● Il Piano Operativo di Sicurezza: si tratta invece dello strumento utilizzato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice per pianificare la gestione del cantiere e valutare i rischi correlati alle proprie attività.

Le figure rilevanti per la sicurezza sul lavoro

All’interno dei cantieri edili operano alcune figure fondamentali con il compito di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali funzioni apicali sono:

● Committente: ovvero il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera. Egli è il primo responsabile all’interno di un cantiere poiché ha l’obbligo di nominare il CSP (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione)e il CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) e di verificare il loro operato.

● Responsabile dei Lavori: questa figura professionale può essere nominata dal Committente (in quanto facoltativa). Una volta nominato, il Responsabile dei Lavori (RdL) assume i compiti specificatamente delegati dal Committente.

● Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: il CSP si occupa di analizzare tutti i potenziali rischi potenzialmente presenti in un cantiere, individuando (con il supporto del progettista) le misure di prevenzione e di coordinamento e le scelte progettuali atte a rendere più sicura l’opera;

● Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: il CSE sicurezza ovvero il professionista incaricato dal Committente per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione dell’opera.

La nomina di queste figure professionali è dunque fondamentale per assicurare la massima sicurezza all’interno di un cantiere, a prevenire i rischi potenziali e a far rispettare le norme comportamentali, tra cui l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Corsi di formazione e servizi professionali con Safetyone Ingegneria Srl

Se sei alla ricerca di un professionista specializzato per la sicurezza sui cantieri, Safetyone Ingegneria Srl è a tua disposizione: i servizi di consulenza si estendono a tutti gli ambiti del Decreto-legge 81/2008, dalla nomina del CSP, CSE e RdL, alla nomina del RSPP esterno, al supporto per la stesura del documento valutazione rischi.