Domani con "Occit'amo" prima escursione a Castellar, convegno e concerto a Verzuolo

Domenica 18 luglio si chiude il fine settimana di Occit’amo nella pianura saluzzese con tre appuntamenti, uno a Castellar e due a Verzuolo.

Alle ore 10 dalla Parrocchiale di Castellar, nel comune di Saluzzo, parte la prima escursione di Occit’amo per tutti, un ciclo di camminate accessibili a tutti alla scoperta delle Terre del Monviso e dei tesori della Diocesi di Saluzzo. L’escursione condurrà i partecipanti fino alla cappella campestre di San Ponzio per poi ritornare alla Parrocchiale, dove sarà donato ai partecipanti un piccolo assaggio delle prelibatezze preparate e confezionate da “I Galeotti di Voci Erranti” del carcere Morandi di Saluzzo.

L’appuntamento si tiene in collaborazione con Consorzio Monviso Solidale, Officina Monviso, Diocesi di Saluzzo e Voci Erranti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.

Alle ore 17 presso il centro polifunzionale di Palazzo Drago di Verzuolo, il giornalista Marco Stolfo e Fredo Valla dialogano su "L’Occitania incontra il Friuli Venezia Giulia - Le minoranze linguistiche". Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.

Alle ore 18, sempre a Palazzo Drago di Verzuolo aperitivo in musica con Lj Bogianen, gruppo di musica folk rap in piemontese che propone con il suo ultimo lavoro musicale una riflessione sulle identità culturali locali, che vanno scomparendo per lasciare il posto ad un villaggio globale sempre più standardizzato. Partendo da un momento identitario piemontese fin dal nome - la leggenda vuole che il termina “bogianen” sia nato alla battaglia dell’Assietta del 19 luglio 1747, dove il comandante dei piemontesi ordinò ai suoi soldati di non muoversi, “bogè nen”, risollevandone il morale e vincendo la battaglia contro il nemico francese che era numericamente superiore - il gruppo vuole promuovere la cultura piemontese anche al di fuori della regione.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.Il calendario completo di Occit'amo è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.