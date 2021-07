Radicali Cuneo, Eutanasia: Cuneo è la seconda città del Piemonte per numero di firme raccolte, quasi 1400

Continua la campagna di raccolta firme per il referendum Eutanasia Legale.

Ad oggi Cuneo è la seconda città del Piemonte per numero di firme raccolte, quasi 1400. In Piemonte le sottoscrizioni al Referendum sono, ad oggi, 13.400 (di cui oltre 2000 raccolte in Provincia), mentre in Italia sono state superate le 110 mila firme, che fanno ben sperare al traguardo di fine settembre.

Grande soddisfazione da parte degli attivisti, in particolare da Filippo Blengino, coordinatore regionale della campagna: “Ottima risposta dei cittadini alla raccolta firme, moltissimi giovani che firmano e code in tutti i banchetti. L’obiettivo si avvicina, ma serve uno sforzo, anche piccolo, di tutti. Invitiamo a firmare il nostro referendum per dar voce ai cittadini su questo tema che, purtroppo, può riguardare chiunque di noi, e chiediamo a cittadini e autenticatori di darci una mano. Un appello particolare agli avvocati, che da poco possono autenticare le firme!”

Nei prossimi giorni sarà possibile firmare nei seguenti comuni:

Sabato

Cuneo dalle 17 alle 19,30 in Corso Dante, angolo corso Nizza

Alba dalle 9 alle 12 in Piazza Risorgimento

Fossano dalle 9 alle 12 in Viale Alpi (ingresso parco cittadino)

Martedì

Cuneo dalle ore 10 alle 12 in Via Roma Angolo Piazza Galimberti

Mercoledì

Fossano dalle 9 alle 12 in Via Roma (fronte Municipio)

Inoltre, è possibile firmare in diversi Comuni e studi legali di tutta la Penisola. Maggiori informazioni sul sito referendum.eutanasialegale.it