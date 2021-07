A Boves: un'estate creativa all'Atlante dei Suoni

Dal 20 luglio al 7 settembre 2021 tantissime proposte gratuite per i bambini, rivolte a tre target differenti e a servizio e sostegno delle famiglie, nella splendida cornice del percorso museale "L'Atlante dei Suoni" a Boves. Giochi, attività musicali, attività grafico pittoriche, attività motorie, ascolto, invenzione e interpretazione: per ritrovare momenti di svago e per tornare a mettere al centro la bellezza di divertirsi insieme in modo creativo!

Il servizio, finanziato interamente dal Comune e offerto in continuità all’Estate ragazzi già attive sul territorio, è stato pensato per garantire una copertura nella fascia oraria tardo pomeridiana, sostenendo così le famiglie con genitori lavoratori.

Prenotazione consigliata. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Richiesto uso della mascherina in caso di attività in spazi al chiuso (esenti bambini sotto i 6 anni di età). Attività svolte principalmente all'aperto nel cortile de L'Atlante dei Suoni, con l'alternativa dei locali al chiuso in caso di maltempo

Per informazioni ed iscrizioni: La Fabbrica dei Suoni S.C.S. tel. 0175 567840 INT. 1 (lunedì-venerdì ore 9:00-13:00) info@lafabbricadeisuoni.it - www.lafabbricadeisuoni.it