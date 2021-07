Bra, l’associazione Primavera Africana continua il suo impegno sociale a favore del Benin

Pensateci un attimo: qual è la parola che vi ha scaldato di più il cuore dall’inizio di questa pandemia? Non ci sono dubbi: solidarietà. Già, quel sentimento che arriva dappertutto e non si ferma mai, fatto di tanti piccoli gesti, che insieme formano un grande aiuto per chi è in difficoltà.

Lo sa bene l’associazione Primavera Africana che sostiene i progetti solidali di don Max Lafia in Benin (Africa) e ha il suo quartier generale a Bra, in frazione Bandito. E proprio sabato 3 luglio, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è tenuta l’assemblea ordinaria del sodalizio, che si è riunita presso il Polifunzionale. Questo importante appuntamento è stato anche l’occasione per ringraziare i soci ed i benefattori per gli aiuti economici erogati nel difficile anno 2020 e per i tanti messaggi di amicizia ricevuti e trasmessi al sacerdote, che per tanti anni ha svolto servizio nella parrocchia Assunzione B.V. Maria di Bandito.

Inoltre, sono state riferite le notizie arrivate direttamente dal Benin da parte di don Max, che da ottobre 2020 è entrato a far parte del corpo insegnanti del seminario ‘Providentia Dei’ della diocesi di Parakou, capoluogo del dipartimento di Borgou.

Così Claudia Mallardo, presidente dell’associazione Primavera Africana: “In merito alla diffusione del virus Covid19, la situazione in Benin è sotto controllo, anche se la campagna vaccinale procede a rilento. Per quanto riguarda la nostra associazione, anche in quest’ultimo anno, grazie al lavoro costante di don Max e al sostegno dei benefattori, la casa famiglia di Korobororou ha potuto accogliere 47 bambini, dando loro la possibilità di frequentare la scuola. La scuola di Sakarou, costruita e fortemente voluta da don Max in questo villaggio immerso nella foresta e raggiungibile solo a piedi o in moto, ha istituito la terza classe, mentre il villaggio di Anakparou ha una chiesa e la casa di Korobororou una nuova cappella”.

Aggiungendo: “Per l’anno 2021, ad ottobre, si riaprirà la casa di Korobororou per un nuovo anno scolastico, confermando il personale che vi lavora: la direttrice, le cuoche, il custode e tutti gli altri collaboratori; nella scuola di Sakarou, per il prossimo anno scolastico, sarà istituita la quarta classe”.

L’assemblea si è conclusa con l’invito a visitare la bancarella dell’Associazione, che sarà presente al Mercatino dell’antiquariato a Bra nel prossimo mese di settembre per continuare a raccogliere contributi utili alla causa di don Max.