Cuneo 1905 Olmo, si parte! Illustrato il nuovo progetto del calcio cuneese (VIDEO)

Presentazione ufficiale per il progetto AC Cuneo 1905 Olmo, nato dalla fusione di Asd Olmo e Cuneo FC e già avviato nei mesi scorsi.

Il bistrot Galì, in piazza Galimberti, ha ospitato la relativa conferenza stampa, nel corso della quale sono stati illustrati i dettagli della principale realtà calcistica cuneese.

Il settore giovanile sarà il motore della nuova società, la cui prima squadra, guidata da mister Michele Magliano, giocherà nel campionato di Eccellenza, categoria conquistata e mantenuta per dieci anni dall'Olmo. Di grande prestigio (ed in grado di dare lusinghieri risultati nel tempo) il riconoscimento di Scuola Calcio Juventus, così come quello di Scuola Calcio Elite, punti di forza (e partenza) del settore giovanile del Cuneo 1905 Olmo.

I giocatori potranno allenarsi e giocare a Madonna dell'Olmo, presso gli impianti di Piccapietra e de La Torretta ed a Cuneo, al Parco della Gioventù e nello Stadio Flli Paschiero che ospiterà le partite casalinghe della prima squadra.

Presenti alla conferenza numerose autorità, tra cui la deputata Monica Ciaburro oltre ai rappresentanza di Regione, Provincia, Comune di Cuneo, Fondazione CRC, BAM e dei tanti sponsor che hanno reso possibile tutto questo: ben 32. Saluti ufficiali ed un "in bocca al lupo" speciale anche da parte del vicepresidente Figc regionale Enrico Giacca.