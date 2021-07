Da Ottica Solferino Bra le migliori lenti polarizzate fotocromatiche presenti sul mercato

Da Ottica Solferino Bra l’innovazione non va in vacanza. Infatti è appena entrata a far parte del nostro già nutritissimo pacchetto di lenti oftalmiche di ultima generazione la nuova lente Transition XTRActive Polarized. Ma andiamo a conoscerla meglio.



Le nuove lenti Transitions XTRActive Polarized sono le migliori lenti polarizzate fotocromatiche presenti sul mercato. Si adattano automaticamente ai cambiamenti delle condizioni di luminosità variando la tinta in base all’intensità della luce esterna. Sono consigliate per ogni tipo di montatura e prescrizione ottica. Si adattano a qualsiasi condizione atmosferica, anche in presenza di luce estrema, in modo quasi istantaneo, garantendo una visione ottimale in qualsiasi condizione di luminosità.



Le lenti Transitions® XTRActive® Polarized™ utilizzano una rivoluzionaria ed esclusiva matrice multistrato, che offre una polarizzazione dinamica, unita ai nuovi coloranti dicroici ultraveloci, che assorbono le onde luminose in modo selettivo e unidirezionale. All'esterno, le nuove lenti raggiungono un'efficienza di polarizzazione superiore al 90%, paragonabile agli occhiali da sole polarizzati di alta qualità.



I VANTAGGI DELLE LENTI TRANSITIONS® XTRACTIVE® POLARIZED™



All’interno sono chiare e hanno una leggera colorazione per proteggere gli occhi dalla luce blu nociva.

In auto si scuriscono per proteggere gli occhi del conducente dalla luce del sole. Tuttavia, guardando attraverso il parabrezza, la polarizzazione non è attiva.

All’aperto sono progettate per adattarsi perfettamente alle diverse condizioni di luce. I coloranti XTRActive consentono alla lente di raggiungere lo stato più scuro nelle condizioni di luce più intensa: la lente assume una colorazione grigia.

Abbagliamento: la polarizzazione dinamica si attiva all'aperto in condizioni di luminosità intensa e/o riverbero, raggiungendo un'efficienza di polarizzazione massima del 80% quando la lente si trova nel suo stato più scuro.



Sono disponibili in tutte le geometrie e indici di rifrazione nel colore grigio.

Per maggiori informazioni venite a trovarci.

