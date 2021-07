Due centauri feriti durante una gara di motocross a Paroldo

Sono stati condotti all’ospedale di Mondovì per accertamenti i due centauri che nel pomeriggio di oggi, domenica 18 luglio, sono stati protagonisti di altrettante cadute durante le gare del campionato Asi in corso presso il crossodromo "La Gamellona" di Paroldo.



Il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 14.30, un’ora e mezza più tardi la seconda caduta. Entrambi gli episodi hanno comportato altrettante interruzioni alle gare, poi riprese regolarmente.



La stessa pista da motocross era già stata teatro di un incidente lo scorso 27 giugno, quando un 62enne di Cirié era stato elitrasportato all’ospedale di Cuneo in codice rosso.