Gratta e Vinci: come cambia il sito ufficiale dopo il restyling

Un sito user friendly e che punta molto sulla facilità di navigazione oltre che sull’esperienza degli utenti, rappresenta la chiave del successo per qualsiasi progetto digitale.

Le nostre abitudini sono radicalmente cambiate negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19, per cui abbiamo imparato ad affidarci per qualsiasi cosa ai device elettronici. Non soltanto le piattaforme di ecommerce per lo shopping online hanno fatto registrare un boom di contatti. Proprio per il fatto di aver dovuto limitare spostamenti e occasioni di socialità, c’è stata una grande ricerca di svago digitale sui siti specializzati: un modo per sfuggire allo stress e alla routine.

È in quest’ottica di continua implementazione dei servizi offerti che è stato così effettuato il restyling del sito ufficiale del Gratta e Vinci, puntando su alcuni aspetti chiave. Quali? Vediamolo insieme.

Design responsive e velocità di caricamento delle pagine

Innanzitutto si è puntato sul design responsive e sulla velocità di caricamento delle pagine. Il primo consente a qualsiasi portale di adattarsi agli schermi dei diversi device elettronici. Rappresenta un valore aggiunto, perché l’utente non è costretto a ingrandire e ridurre continuamente la dimensione dei contenuti per poterne fruire agevolmente. Per quanto riguarda il secondo aspetto, un sito veloce è anche sinonimo di successo in termini di conversioni: l’utente della Rete è infatti spesso distratto o va di fretta ed è bene fare in modo che sia sempre a suo agio quanto a tempi e risposte.

Portabilità e virtualità: una richiesta sempre maggiore da parte degli utenti

C’è una continua richiesta di una sempre maggiore portabilità e virtualità, che sta alla base di processi migliorativi come quello subito dal sito del Gratta e Vinci grazie al recente restyling. Si è puntato molto sulla rinnovata offerta di contenuti, informazioni e approfondimenti: essi vengono offerti all’interno di specifiche sezioni, in primis quella delle FAQ - Frequently Asked Questions. Che cosa si può fare grazie al sito? Viene resa più agevole la consultazione delle indicazioni di gioco in merito alle diverse discipline e alle tipologie di concorsi selezionate, ma anche la verifica dei Gratta e Vinci per scoprire se si è riusciti a vincere.

Navigazione facilitata, intuitiva e accogliente

Il portale ufficiale della lotteria istantanea è stato reso più accattivante, all’interno di esso gli utenti possono navigare, spaziare e muoversi in tutta agilità. Si possono consultare vincite, news relative al lancio di nuovi biglietti e loro regole. In sintesi è corretto affermare come il restyling del portale del Gratta e Vinci sia stato pensato per rendere la piattaforma più facile da usare e intuitiva in modo da allargare progressivamente il bacino di utenti. La spiccata verve mobile friendly si rivela cruciale in questo senso, soprattutto perché come accennato il portale è in grado di adattarsi a qualsiasi schermo accogliendo il visitatore al meglio.