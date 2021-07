A Chiusa di Pesio la 26esima edizione del “Cinema in cortile”

Torna a Chiusa di Pesio dal 20 luglio al 17 agosto, il fedele appuntamento organizzato dall’Associazione Cercando il Cinema-Ipotesi Cinema Piemonte: “Cinema in cortile”, con il contributo del Comune di Chiusa di Pesio e la collaborazione della Pro loco turismo in Valle Pesio.

La rassegna ideata e voluta dal regista Giancarlo Baudena, per donare all’estate chiusana film di qualità è giunta con successo alla 26esima edizione, sul grande schermo quest’anno 12 pellicole di vario genere, per accontentare tutte le fasce di pubblico, si va dai conosciuti film di animazione per i più piccoli a film rari per cinefili.

S’inizia martedì 20 luglio con un film romantico, commedia drammatica per famiglie; “Attraverso i miei occhi” di Simon Curtis.

Trama: la storia di Enzo un cane Golden Retriver, un cane come tutti gli altri: filosofo nello spirito, ama guardare la TV e ascoltare attentamente le lezioni di vita del suo padrone, il pilota di Formula Uno Denny Swift.

Mercoledì 21 film di animazione: Toy Story 4 di Josh Cooley. Trama: Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda si imbarcano in una nuova avventura in compagnia dell'ultimo arrivato nella stanza di Bonnie: Forky. Durante il viaggio, vecchi e nuovi amici contribuiscono a creare momenti magici.

Domenica 25 luglio il film di Avventura: “Il richiamo della foresta” diretto da Chris Sanders, tratto dal romanzo di Jack London. Trama: In California, alla fine del '800, il grosso cane Buck vive nella villa di un giudice. Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d'oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato alla legge del bastone. Acquistato da un francese che consegna la posta negli avamposti dei cercatori d'oro, entra in una muta di cani e in poco tempo, coraggioso e possente, ne diventa il capo. Quando però il postino perde il lavoro, viene acquistato da un feroce viaggiatore in cerca di fortuna, che a causa del suo egoismo rischierà di far perdere la vita ai suoi compagni (i cani fuggiranno una notte, abbandonandolo), mentre Buck verrà salvato dall'eremita John Thornton. Al fianco di John, Buck trova finalmente un amico con il quale spingersi nelle profondità delle terre selvagge. Qui sentirà sempre più forte il richiamo della foresta e si unirà a un branco di lupi, senza però dimenticare l'affetto per il suo anziano padrone.

Martedì 27 luglio – “Colette” di Wash Westmoreland, film Storico-Drammatico. Trama: Dopo essersi trasferita a Parigi, la scrittrice Sidonie-Gabrielle Colette accetta di curare il romanzo autobiografico del marito. Il successo del testo la ispira a lottare per vedere riconosciuta la propria capacità creativa.

Venerdì 30 – “Il re leone” di Jon Favreau, film di avventura per famiglie. Trama: tradito dallo zio che ha ordito un terribile complotto per prendere il potere, il piccolo Simba, leoncino figlio del re della foresta, affronta il proprio destino nel cuore della savana.

Il mese di agosto inizia con un grande film biografico, drammatico, guerra martedì 3 – “Tolkien” di Dome Karukoski. Trama: J. R. R. Tolkien affronta la morte prematura del padre, poi la passione per le lingue antiche, l'amore ricambiato per Edith Bratt, l'ispirazione artistica e l'amicizia che lo legò a un gruppo di poeti e sognatori emarginati a scuola, fino agli orrori delle trincee della prima guerra mondiale.

Mercoledì 4 film di animazione: “Pets 2” di Chris Renaud. Trama: non appena gli esseri umani lasciano le proprie case per andare a lavoro o a scuola, i loro amici animali possono finalmente godersi la vita. Il cane Max e i suoi compari sanno per certo come divertirsi.

Domenica 8, il film drammatico: “Nel nome della terra” di Edovard Bergeon. Trama: un evento riporta improvvisamente Thomas nel dramma della sua giovinezza. Era solo un adolescente quando suo padre, Pierre, morì tra le sue braccia. È tempo che il figlio di questo contadino affronti il suo passato e la pesante eredità della terra.

Martedì 10, la commedia drammatica: “La casa delle stelle” di Juan Josè Campanella. Trama: quattro vecchi amici, un regista, uno sceneggiatore, un'attrice e suo marito condividono una grande casa in campagna. Conducono una vita tranquilla fino all'arrivo di una giovane coppia di agenti immobiliari.

Venerdì 13, il film di avventura per famiglie: “Dolittle” di Stephen Gaghan. Trama: il dottor John Dolittle vive insieme ad alcuni animali esotici, con cui parla quotidianamente. Quando la giovane regina Vittoria si ammala, l'eccentrico dottore e i suoi amici s’imbarcano in un'epica avventura per trovare la cura.

Domenica 15, la commedia italiana: “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani. Trama: agente segreto sotto copertura, Giovanna Salvatori decide di vendicare alcuni vecchi amici dalle prepotenze di colleghi e clienti utilizzando tecnologie e competenze legate al proprio lavoro.

Martedì 17, il film biografico drammatico di guerra: “Resistance – La voce del silenzio di Jonathan Jakubowicz. Trama: la storia di un gruppo di giovani che collaborò con la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Tra essi, il celebre artista Marcel Marceau, ebreo ortodosso il cui vero nome era Marcel Mangel.

Il “Cinema in cortile” è in Via G. Mauro, 8 a Chiusa di Pesio. Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. Ingresso euro 5,00. Consigliamo a tutti la prenotazione, per questioni organizzative. Auguriamo a tutti gli spettatori, una buona visione e una serena estate.

Per informazioni: Ufficio Turistico Chiusa di Pesio 0171/734990

Associazione Cercando il cinema 328.4242404.