A Cuneo si presenta l'ultimo libro di Alessandro Zarlatti

Giovedì 22 luglio, alle ore 18, nel cortile dell'Osteria Senza Fretta in Via Dronero 3/bis a Cuneo, verrà presentato il libro "Destinazione Cuba" (Ouverture Edizioni) con l'autore Alessandro Zarlatti.



13 racconti insieme a 13 itinerari e a 13 immagini per esplorare una Cuba sconosciuta. Un viaggio nella trama più intima di una città, L'Avana, alla ricerca di un'anima vera, quella che Cuba mostra solo a chi si avventura nelle sue mille strade fuori mappa.

Alessandro Zarlatti ci conduce nei vicoli più nascosti della sua Avana attraverso una continua rimonta tra luoghi reali e i suoi occhi che questi luoghi li conoscono bene, li osservano e li trasfigurano.

Una città mai letta così, così mai percorsa, un vero viaggio letterario senza compromessi dove l'autore intercetta tutte le crepe di un paesaggio così radicalmente imperfetto, fino a diventare intatto.

Ingresso libero, posti limitati a rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19, è possibile prenotare il posto via mail a libreria dellacciuga@gmail.com, al numero 3490665974 o sulla piattaforma eventbrite a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-destino-cuba-presentazione-con-lautore-alessandro-zarletti-163669206001