A Cuneo si proietta “Quanto basta”, il film di Francesco Falaschi

“Proviamo ancora a ritrovarci, a necessaria distanza”.

L’invito arriva direttamente dall’Associazione “MenteInPace”. L’occasione è “Cinema insieme”, in programma nel parco “La Pinetina”, in via Bongioanni, angolo via Monsignor Riberi, a Cuneo.

Venerdì 23, alle ore 21.15, inizia la rassegna cinematografica composta da quattro film che propongono spunti sui pregiudizi e le difficoltà nei rapporti interpersonali.

Nel parco si potrà assistere alle proiezioni rispettando distanziamento e le norme che permettono di partecipare in sicurezza. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia di accedere con anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni.

In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo presso il cinema Don Bosco.

Venerdì 23 luglio ore 21,15 è la volta di “Quanto basta” di Francesco Falaschi, con Vinicio Marchionni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza.

Arturo, chef talentuoso con problemi di controllo dell'aggressività che lo fanno finire dentro per rissa, come pena deve tenere un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici.

Tra loro c’è Guido con una grande passione per la cucina. Di fronte alla diversità, che non è inferiorità, Arturo muta a poco a poco il proprio comportamento. Pur contro voglia accompagna Guido a un talent culinario e si crea un rapporto di amicizia e di fratellanza che cambierà la loro vita.

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme”, organizzato dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del Servizio di salute mentale, il Comune di Cuneo, la Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il Cinema teatro Don Bosco, con il contributo del CSV “Società Solidale” ed il sostegno di Fondazione CRC.

Informazioni: Associazione MenteInPace (340.4127706) e Cooperativa Momo (389.7997866).