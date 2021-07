Una domenica ricca di appuntamenti in Granda

Spettacoli, feste di paese, castelli aperti e musica per tutti i gusti: ecco alcune proposte per trascorrere questa giornata, domenica 18 luglio

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid 19; consultare le pagine Facebook o i siti degli organizzatori per aggiornamenti ed eventuali modifiche dei programmi

Appuntamenti d’estate e paesi in festa

Ad Elva la Pro Loco La Deseno ha organizzato per oggi, domenica 18 luglio, la prima edizione di “Festa di mezz’estate” con bella musica, bancarelle, piatti della tradizione e intrattenimento magico del Mago Izy per adulti e bambini. Alle 13 tavola imbandita per un piatto unico di polenta, salsiccia e spezzatino. I posti sono limitati, non è possibile prenotarsi anticipatamente, il biglietto sarà acquistabile soltanto domenica, fino a esaurimento. Non ci saranno posti a sedere con tavoli e panche, a causa delle restrizioni Covid, per cui ognuno dovrà provvedere a consumare il pasto per conto proprio. Alle 15, sulla piazza, il concerto del Gruppo “Madamé”, canti di lavoro, d’amore, di emigrazione, di briganti, appassionanti ballate: una rilettura tutta al femminile dei repertori tradizionali dell’Italia intera. Da sabato 17 luglio e fino al 26 settembre è attivo un servizio di trasporto di linea tra Stroppo ed Elva. Sarà consentito salire a bordo fino all’esaurimento dei 16 posti disponibili. Info: pagina Facebook Pro Loco Deseno

Ad Elva da non perdere è la visita al Museo di Pels, memoria di un ingegno straordinario degli abitanti del paese, e alla Parrocchiale con gli affreschi di Hans Clemer. Dalla borgata Serre, con una bella camminata tra pascoli e boschi, superata la cappella di San Giovanni, si raggiunge una terrazza naturale con vista sul Chersogno e sulla Rocca della Meja e poi si arriva alla Fremo Cuncunà, lo sperone di roccia sospeso nel vuoto. Info: https://elvavallemaira.it

A Casteldelfino prosegue la festa patronale dedicata a Santa Margherita. Oggi la giornata sarà caratterizzata dal mercatino della fiera (mattino e pomeriggio), con l’appuntamento alle 10,30 in municipio per la consegna dei “Delfini d’Oro” ai nati dell’ultimo anno. Alle 11,15 seguirà la celebrazione della messa solenne nella chiesa parrocchiale.

Info: https://comune.casteldelfino.cn.it e pagina Facebook Proloco Casteldelfino

Oggi, domenica 18 luglio a Roddino ritorna la Fiera del tartufo nero, appuntamento che da anni richiama gli amanti del buon cibo, cultura e musica da tutta Italia. Questo fine settimana il protagonista è il tartufo nero, con la mostra “Back to black: il Tuber aestivum” e la consegna della Costituzione alle leve 2002-03” dalle 10. A seguire pranzo dedicato al tubero roddinese e alle 15,30 Indro Borreani in concerto con il suo violino. Info: www.facebook.com/ProLocoRoddino

Questo fine settimana è in programma la festa patronale della Madonna del Carmine di Grinzane Cavour. Oggi alle 18 è in programma “Ciak si suona”, con il Maestro Paolo Paglia nel parco del Castello che dirigerà l'orchestra d'archi “Vitriol” ensemble e il sestetto vocale Lalaguys con un concerto dedicato alla musica a 35 millimetri dal grande al piccolo schermo. A seguire alle 19 “Pitulè, beive e balè, Cina merendoira”, con grigliata raviole e patate; alle 22.30 la conclusione della giornata e della festa patronale con lo spettacolo pirotecnico.

Info: www.facebook.com/ProLocoGalloeGrinzaneCavour

Oggi, domenica 18 luglio, Mango ospita il terzo appuntamento con il “Mercatino nella terra del Moscato”. Dalle ore 10 in piazza XX Settembre e al castello torna l’esposizione di bancarelle di antiquariato e artigianato e il Punto Ristoro curato dalla Pro Loco di San Donato, che offre un gustoso menu. Il Punto Degustazione offre invece i vini delle cantine di Mango e ci sarà anche il Punto Birra. Come sempre, in piazza si potrà mangiare prenotando il tavolo oppure ordinare piatti e bevande per l’asporto. Alle ore 10 e alle ore 12.30, presso il castello è prevista l’esibizione dei corsisti di Mangomusica 2021, con le classi di violino, chitarra e pianoforte. Dalle ore 11, presso l’ex asilo, giochi per i bimbi e racconti in compagnia dei volontari dell’associazione Manganum, che alle ore 16 accompagneranno i visitatori in una camminata panoramica sui sentieri della Gnomovia: un percorso di storie e avventure adatto ad ogni età.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Di-San-Donato

A Rifreddo in occasione della festa patronale di San Luigi Gonzaga è in programma un ricco calendario di manifestazioni e spettacoli, per intrattenere i residenti di tutte le età. Oggi, domenica 18 luglio, in serata andrà in scena il gruppo “Son de la rue” al campo sportivo parrocchiale. Attivo il Luna Park. Info e programma completo: www.comune.rifreddo.cn.it

A Pian Munè questa domenica ritorna Barbaluc, curioso cantastorie che con la sua ghironda racconterà storie interessanti per grandi e piccini. Questa domenica racconterà di creature misteriose: fantine, sarvan e altri personaggi leggendari che hanno riempito i racconti di una volta. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

La Proloco di Cossano Belbo organizza per questo fine settimana la Festa patronale della Madonna del Carmine. Oggi, domenica 18 luglio sarà la giornata clou della patronale, ricca di appuntamenti per tutti i gusti. A partire dalle 9 aprirà il Mercatino dei prodotti tipici. Dalle 10 invece si potrà consumare il “Picnic tra i Giganti” sulle colline cossanesi. Si può prenotare il box gastronomico e partire in autonomia alla scoperta delle bellezze della zona, in particolare dei Giganti. Alle 19.30 e alle 21 la serata gastronomica con la “Porchetta di Tarcisio”, con panini stuzzicherie e tanto vino e birra, alle 22 la “Sharyband in tour”. Eventi gastronomici da prenotare su www.prolococossanobelbo.it

Anche a Scarnafigi sono iniziati i festeggiamenti estivi. Questa domenica sono in programma apericena con musica e la premiazione delle creazioni dei bambini e ragazzi per il concorso dedicato al paese. Sarà piazza Parrocchia la cornice di questi due appuntamenti.

Info: www.facebook.com/Proloco-Scarnafigi

A Ormea oggi, domenica 18 luglio alle 17, nel Giardino botanico l’Accademia Kronos presenta il pomeriggio in musica con il maestro Riccardo Pampararo. Le offerte saranno utilizzate per aiutare gli animali in difficoltà. Info: www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti

L’associazione Ulmeta propone sempre ad Ormea uno spettacolo per oggi alle 21 in piazza Nani. Il Teatro “Lo spazio vuoto” presenterà due atti unici di Aldo Nicolaj, “Un posticino tranquillo” e “Il belvedere”. Info: www.ulmeta.it

Questo sarà l’ultimo fine settimana per la visita ai campi di lavanda di Sale San Giovanni prima dell’inizio della raccolta. Ultimi giorni per poter ammirare i 40 ettari di estensione di lavanda e i 10 ettari delle altre erbe aromatiche e officinali. Info: www.comune.salesangiovanni.cn.it

A Frabosa per tutto luglio il Mondolè Park sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio dalle 14 alle 18. Per fare il giro della Grotta del Caudano è consigliabile prenotare al numero 331/8757807, per il parco avventura, invece, non occorre prenotare.

A Cuneo oggi, domenica 18 luglio, a partire dalle ore 16, si terrà nel quartiere Donatello il “Boato fest”, festival pensato dai giovani del territorio per animare la città. Si parte il pomeriggio con laboratori di Thai Chi, riutilizzo degli scarti, degustazione di bevande e apicoltura. Si prosegue, alle ore 19.30, con l’“Apericena migrante” una cena insieme ai cuochi di Arte Migrante e la musica prima di Tommaso Sorba e poi degli Astral Plane, presso la Casa del quartiere Donatello. Per finire, alle ore 21.30, al parco La Pinetina, sarà proiettato il film “Freedom writers”. Posti limitati, gradita la prenotazione. Info: www.facebook.com/laboacuneo e www.laboacuneo.it

Appuntamenti musicali e spettacoli

Ad Alba, Collisioni 2021 si chiuderà oggi, domenica 18 luglio con la signora della musica italiana: Fiorella Mannoia. L’artista si esibirà in compagnia della sua band, per presentare l’ultimo album “Padroni di Niente”. Tutte le informazioni sono disponibili su www.collisioni.it.

Per la rassegna “Recondite Armonie” appuntamento oggi, domenica 18 luglio alle 21.15 a Valdieri alla Chiesa di S. Martino (organo Achille Baldi 1913) si esibirà Fabio Pietro di Tullio all'organo. Info: www.amicimusicasavigliano.org

A Savigliano, in occasione della mostra di liuteria “Rosa sonora” questa domenica (al mattino, dopo le 11) il compositore Enrico Correggia presenterà due suoi volumi di recentissima pubblicazione: “Terra e tempo – vita e ricordi di un compositore”. Al pomeriggio, dopo le 16, il duo Antonella Reggiani flauto e Pierluigi Moccia chitarra correderà con musiche in tema la visita del pubblico che giungerà al Museo. Rosa Sonora è aperta al pubblico oggi su prenotazione nella forma itinerante su tre sedi: partenza dalla Torre Civica, proseguimento al Ridotto del Teatro Milanollo e conclusione al Museo Civico A.Olmo. L'ingresso è gratuito ed è richiesta la prenotazione. Info: www.fergusio.it e www.facebook.com/g.b.fergusio

Il doppio concerto che il trio Brad Mehldau terrà all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba oggi, domenica 18 luglio, (alle 18 e alle 21,30) sarà uno dei momenti clou dell’edizione numero 45 di Monfortinjazz. Il pianista statunitense fa ritorno al festival monfortino dopo le memorabili esibizioni in piano solo della fine degli anni ’90 e del 2010. Per la prima volta in trio con con Larry Grenadier al basso e Jeff Ballard alla batteria. Info: www.monfortinjazz.it

Oggi, domenica 18 luglio alle ore 17,30, presso il Parco La Pinetina nel Quartiere Donatello a Cuneo, Teatro Invito porta in scena “Cappuccetto blues”, spettacolo consigliato per bambini tra i 4 e i 10 anni che si presenta come una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi”. Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo: l’accesso all’area sarà consentito a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Oggi, domenica 18 luglio alle 21 ci sarà un appuntamento con gli spettacoli per tutta la famiglia di “Come sassi nell’acqua – Reloaded”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro. Il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “La storia di Azur e Asmar”. Consigliata la prenotazione. Info: www.santibriganti.it/provv-caraglio-busca-dronero

A Busca oggi e giovedì 22 luglio alle 21 il Circo Madera porterà in scena nel suo tendone bianco, nero e bordeaux, allestito nell’area degli ex capannoni in corso Romita 48, il suo spettacolo “Hesperus”. Ingredienti principali del viaggio sono la musica dal vivo, l’acrobatica, la comicità e il non-sense. A smuovere gli animi e stimolare la creatività delle due famiglie di artisti che compongono il Circo Madera è il desiderio di trovare una risposta alle domande del 2020: a cosa servono le frontiere? Cosa chiamiamo comunità? Qual è il luogo dell’arte? L’ingresso è a offerta libera ed è possibile prenotare il proprio posto tramite il sito www.eventbrite.com

Info: www.facebook.com/comunedibusca

L’appuntamento con “Occit’amo” questo fine settimana si sposta in pianura e oggi, domenica 18 luglio, sono in programma tre appuntamenti: alle 10 dalla Parrocchiale di Castellar, parte la prima escursione di “Occit’amo per tutti” fino alla cappella campestre di San Ponzio. Alle 17 a Palazzo Drago di Verzuolo, è previsto il dialogo tra il giornalista Marco Stolfo e Fredo Valla su “L’Occitania incontra il Friuli Venezia Giulia – le minoranze linguistiche”. Alle 18 aperitivo in musica con “Lj Bogianen”, gruppo di musica folk rap in piemontese. Info e aggiornamenti: www.occitamo.it e www.facebook.com/occitamo

Il Roero Music Fest approda a Guarene e oggi alle ore 21 è in programma il concerto “Revoltune - in the spirit of Grunge, con Filippo Cosentino alle chitarre, piano, live electronics e Giuseppe Di Filippo ai sassofoni. È una rivoluzione musicale condensata in dieci canzoni del grunge. Nirvana, Nine Inch Nails, Jeff Buckley, Radiohead, Foo Fighters e Pearl Jam riletti, riarrangiati, riscritti dalla maestria compositiva di Cosentino. Un disco emblematico in un momento così particolare per la cultura, un lavoro discografico che rimescola le carte nel recente passato artistico di Cosentino e con il quale l'artista piemontese vuole rendere omaggio all'ultimo grande movimento musicale degli anni '90. Ingresso gratuito, da prenotare scrivendo a: dragonstudiopromotion@gmail.com. Info: www.facebook.com/roeromusicfest

Per la rassegna Burattinarte Summertime 2021 oggi, a Corneliano d’Alba, alle ore 18 la compagnia Tea di Sondrio proporrà “Da casa nasce cosa”, spettacolo divertente e originale dove si raccontano le storie più famose, come Cappuccetto Rosso, I tre porcellini, Cenerentola, La cicala e la formica, usando come protagonisti degli oggetti quotidiani di casa. Consigliata la prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 339/46.38.307 oppure una mail all’indirizzo prenotazioni.burattinarte@gmail.com. Info: www.burattinarte.it

Entra nel vivo, nel Roero Orientale, il Magliano Alfieri Classic Festival. Appuntamento al parco di Magliano Alfieri oggi, domenica 18 luglio alle 10.30, dove l'orchestra da Camera del Magliano Alfieri Classic Festival con insieme maestri e allievi suonerà per la cerimonia di chiusura. Musiche di Mahler, Mozart e Piazzolla.

Ingresso libero, prenotare all'indirizzo maglianoclassicfestival@gmail.com

Info: www.facebook.com/Magliano-Alfieri-Classic-Festival

A Sommariva Perno questa domenica, alle 21 in piazza Montfrin, saliranno sul palco gli attori della Compagnia “Der roche” di Montaldo Roero, che presenteranno “A.A.A. Fratelli Benestanti, signorini, lieve difetto fisico, desiderosi d’affetto, conoscerebbero scopo matrimonio…”: per una serata di grande teatro dialettale ad ingresso libero, all'aperto, e nel rispetto delle prescrizioni.

L’ingresso allo spettacolo è libero fino a esaurimento posti disponibili, nel rispetto delle norme contro il contagio da Covid-19. Verrà data precedenza a coloro che si prenoteranno scrivendo a info@centroculturalesanbernardino.it oppure chiamando il numero 339-81.78.347. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata in data e luogo da stabilire.

Info: www.centroculturalesanbernardino.it

Castelli aperti e luoghi storico-artistici da visitare

La rassegna Castelli Aperti è un’opportunità per scoprire la storia, l’arte e la cultura della Granda attraverso le sue meravigliose dimore storiche.

Scopri sul sito dedicato quali sono le strutture aperte questo fine settimana.

Info e contatti per prenotare: www.castelliaperti.it

Oggi, domenica 18 luglio è in programma un “Grande Tour tra Affreschi e Rocche”, sui Sentieri dei Frescanti roerini. Sono visitabili: la Cappella Cimiteriale di San Ponzio a Monticello, gli affreschi più antichi del Roero (aperta dalle 15 alle 18.30), il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza (dalle 10.30 alle 18.30), con l’affresco più celato e curioso del Roero sul sentiero del Tasso. Ma anche la Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d'Alba, con il ciclo di affreschi più ampio del Roero, e il Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno, visitabili in autonomia tramite la prenotazione sulla App “Chiese a Porte Aperte”. Alla sera, altro evento in un luogo del circuito: la chiesa dell’Annunziata di Guarene, con lo spettacolo “Revoltune” alle 21 con Filippo Cosentino e Giuseppe Di Filippo. Info: www.ecomuseodellerocche.it e www.sentierideifrescanti.it

Al Castello di Racconigi c’è il nuovo percorso di visita “Vita privata di un re” che propone spazi e ambienti non aperti al pubblico legati alla figura di Carlo Alberto, raccontandone la dimensione più intima attraverso gli ambienti privati, come la biblioteca e i bagni da lui voluti. Il nuovo percorso inaugura l’importante restauro dell’ingrandimento guariniano del Castello, che custodisce al piano terreno gli ambienti delle terme, ideati dall’architetto di corte Ernest Melano, con apparati e decorazioni su disegno dell’artista e scenografo Pelagio Palagi. La sala più notevole è quella del bagno di re Carlo Alberto, dove troneggia una vasca in marmo bianco, opera del Gaggini, ricavata da un solo blocco, con scalanature ondulate e una testa leonina. Coinvolta nelle visite anche la Biblioteca di Carlo Alberto, con libri risalenti alla fine del Settecento e alla prima metà dell’Ottocento. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

Sempre a Racconigi questa domenica è in programma l’appuntamento con le visite a Tenuta Berroni. Rispetto allo scorso anno, grazie ad un recente restauro, nel percorso di visita sono ora inclusi il parco, una piccola foresta con le “Sfingi “e le scuderie. Tre i turni di visita previsti: al mattino alle 11 e al pomeriggio alle 15 e alle 17.

Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

Oggi, domenica 18 luglio, sarà possibile scoprire il Museo diffuso di Villanova Mondovì con visite guidate al Santuario di Santa Lucia, al museo-casa di Madre Margherita e all’antica chiesa di Santa Caterina in Villavecchia. Alla visita del Santuario si affiancano altre due tappe nei luoghi simbolo di Villanova: il primo è il museo di Madre Margherita, storica fondatrice delle Suore Missionarie della Passione. Sulla stessa piazza, sempre a Villavecchia, si trova poi l’antica chiesa di Santa Caterina, oggi sconsacrata, ma vero gioiello architettonico del paese, dove spicca la torre campanaria. La chiesa venne costruita intorno al 1300, subendo diverse trasformazioni ino ad ampliarsi notevolmente. Sono da segnalare i cicli di affreschi quattrocenteschi che si snodano lungo le pareti delle due navate laterali e nel presbiterio. Le visite al Santuario e agli altri luoghi del “Museo diffuso villanovese” saranno effettuate da volontari e saranno gratuite. L’evento sarà riproposto il 22 agosto. Obbligatoria la prenotazione: 351-6384771, santalucia.villanova@gmail.com

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova