A Chiusa Pesio, al via "Arte in piazza"

A Chiusa di Pesio tre appuntamenti estivi per grandi e piccini con laboratori guidati dalle artigiane del paese, per valorizzare e riscoprire le tradizioni ed i materiali che caratterizzano il nostro territorio. Dalle parole dell’Assessora alla Cultura Daniela Giordanengo: “I laboratori artistici, apprezzati dal pubblico di tutte le età e utili a tramandare un prezioso saper fare, sono diventati un atteso appuntamento fisso all’interno del calendario di eventi culturali estivi. Ringrazio Sara Alberione, la responsabile dell’Ufficio Turistico, per l’organizzazione e le nostre artigiane per l’importante collaborazione”.

Ecco il programma dei laboratori di “Arte in piazza”:

Sabato 24 luglio alle ore 10.00 laboratorio di pittura con Carla Pepino “I balconi fioriti di Chiusa di Pesio”. Realizzazione di un quadretto con la tecnica della pittura su legno e sassi, una piccola opera d’arte per abbellire la casa.

Sabato 7 agosto alle ore 10.00 laboratorio di feltro ad acqua con Cinzia Binosi “Bagna di qua strizza di là, un tappetino si farà”. Creazione di un tappetino decorato a piacere con le lane naturali, lavorato a mano, con acqua e sapone per ottenere la stabilità della fibra, ottenendo un oggetto dai mille usi.

Sabato 21 agosto ore 10.00 doppio laboratorio “Eco shopper di cotone personalizzata” realizzato da Beba – Barbara Dogliani ed Aurora Vena. Con Beba si dipingerà la borsa con divertenti tecniche di pittura permanente su tessuto, con Aurora si decorerà un bellissimo bottone di ceramica che andrà a completare la borsa portatutto.

I laboratori sono rivolti a bambini dai 5 anni in su, se più piccoli si richiede la presenza di un genitore. Aperti anche agli adulti. Tutti i laboratori si terranno all’aperto, in Piazza C.A. Ferrero (piazzetta dell’Annunziata), nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Prenotazione obbligatoria: Ufficio Turistico tel. 0171/734990.