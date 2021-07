Calcio, Serie D: Fossano, preso il portiere classe 2000 Gianluca Malaspina

Il Fossano ha ufficializzato un altro nuovo acquisto per il campionato 21\22. Si tratta del portiere classe 2000 Gianluca Malaspina, nella passata stagione in forza al Canelli in Eccellenza. Malaspina sarà il vice di Giorgio Merlano.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio 1919 comunica di aver trovato l'accordo per la stagione 2021/2022 con il portiere Gianluca Malaspina (in foto insieme al preparatore Enrico Vaudagna).

Classe 2000, Gianluca nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Canelli SDS in Eccellenza. Uscito dalla Primavera dell'Avellino, il portiere ha giocato sempre in Eccellenza con il Saluzzo e il Benarzole, con una parentesi a Savigliano. Malaspina rinforza il parco portieri blues e sarà il vice di Giorgio Merlano, il nostro numero uno e capitano.

Benvenuto a Fossano Gianluca!