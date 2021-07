All'Agribar La Cucaracha di Monterosso Grana, la presentazione e la premiazione del concorso "La sedia e la neve" insieme all'avvio di un'importante raccolta fondi.

"Era una notte buia e tempestosa - spiega Paola Gula, uno degli organizzatori -. Era davvero una notte buia e tempestosa, quando a Noemi Massa viene voglia di farsi fotografare, seduta su una sedia in mezzo alla provinciale che attraversa la Valle Grana, deserta per la pandemia, sotto la neve che scende come non si vede da anni".

Bella la neve, bella Noemi che sembra così rilassata sotto tutti quei fiocchi, bella la foto che non sfugge all'occhio attento di Stefano Isaia il quale pensa di lanciare una sfida tra gli abitanti della valle, chiedendo loro di postare sulla pagina del Bourgat (Monterosso Grana) fotografie dal titolo "La sedia e la neve".

Le foto arrivano e sono tantissime: così tante da immaginare di organizzare un concorso. Inizia così una sorta di "Fiera dell'est"... a ovest.

Stefano chiama Massimo Monetti, presidente della Cooperativa La Poiana, per coinvolgerlo nell'organizzazione.

"Monetti, sempre generoso nel regalare alla sottoscritta delle gatte da pelare, chiama me e io, altrettanto generosa a scaricare i barili, chiamo Claudio Guerrini, la bellissima voce pomeridiana di RDS, che generoso lo è davvero nell'assumersi il ruolo di "giudice misterioso" e vi assicuro che non è stato un compito facile decretare i tre vincitori.

Ma non poteva finire lì. Così è nato questo calendario, con tutte quante le foto che hanno partecipato a questo concorso un po' bislacco. Per noi hanno vinto tutte, perché solo un pensiero dedicato alla propria terra è già vincente di per sé.

Con il ricavato verrà messo in opera un impianto di illuminazione nel campanile della Parrocchia di San Giacomo a Monterosso Grana e, grazie a ognuno di voi, probabilmente ci saranno ancora notti tempestose, ma al Bourgat saranno un po' meno buie".

Presente alla manifestazione il sindaco di Monterosso Grana, Mauro Martini: "Sarà un mondo diverso quello che ci attende. Sopravviverà chi avrà iniziativa, chi avrà inventiva. Complimenti veramente di cuore a tutti. Visto che la nostra comunità ha subito un grave lutto a causa del covid, soltanto un pensiero, perché poi in queste iniziative bisogna anche pensare, nei confronti della nostra concittadina Doina che abitava qui vicino e che per tanti anni in questo locale".

Tra le persone anche il parroco, Don Giuseppe Costamagna, che ha tenuto a complimentarsi con gli organizzatori ed i partecipanti per l'ammirevole iniziativa e la raccolta fondi a favore della Parrocchia.

Tanti lunghi applausi. Le premiazioni delle tre fotografie vincitrici scelte da Claudio Guerrini, l'omaggio con i prodotti tipici della Cooperativa La Poiana e la vendita dei calendari. Il ringraziamento a tutti i partecipanti, senza i quali l'intero progetto non sarebbe stato possibile.