Estrazioni MillionDay del 18 luglio 2021

Tra i vari concorsi a sorteggio il MillionDay è uno dei più recenti e dotato di un montepremi che può arrivare fino a € 1 milione. Visivamente è simile a una schedina e le eventuali vincite si controllano attraverso la verifica schedina millionday . Le regole del gioco sono alquanto semplici, si può infatti giocare una singola schedina, al costo di € 1, scegliendo 5 numeri tra quelli compresi tra 1 e 55, oppure si può optare per la giocata MillionDay plurima.

La giocata plurima permette di effettuare più giocate da 5 numeri, sempre utilizzando la medesima schedina. Per gli esperti è prevista anche la giocata MillionDay a sistema, suddivisa tra integrale e ridotta. Dati i numeri, il sistema integrale prende in considerazione una serie di numeri, in questo caso la serie deve essere maggiore di 5, tirando fuori tutte le combinazioni possibili. Le combinazioni possibili sono comprese tra un minimo di 6 ed un massimo di 126. Al costo di € 1 a combinazione si avrà una spesa massima di € 126. Il sistema ridotto genera un minor numero di combinazioni, fino a un massimo di 10, permettendo di vincere fino a € 1.000 indovinando 5 numeri tra tutti quelli selezionati.

I numeri estratti oggi 18 luglio 2021 sono:

22, 14, 18, 19, 31.